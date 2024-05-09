В течение нескольких лет TikTok может похвастаться функцией под названием «Семейное соединение», которое устанавливает родительский контроль.

Данная функция в TikTok позволяет родителям контролировать настройки конфиденциальности своих детей, связывая учетные записи родителей с учетными записями своих детей.

Родители смогут контролировать время, в течение которого их ребенок находится в ТикТоке, ограничивать или отключать прямые сообщения, выбирать, кто может видеть контент их ребенка, а также ограничивать доступ к неприемлемым видео.

Прежде чем мы углубимся в новые функции для родителей, давайте посмотрим на инструкции по настройке этой функции «Семейное соединение» в Справочном центре TikTok:

Как включить родительский контроль в ТикТоке?

Чтобы связать родительские и подростковые учетные записи следуйте этой инструкции:

1. В приложении TikTok нажмите «Профиль» внизу.

2. Нажмите кнопку «Меню» вверху.

3. Нажмите «Настройки и конфиденциальность», затем нажмите «Семейное сопряжение».

4. Нажмите «Родитель» или «Подросток».

5. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы связать учетные записи.

Как управлять элементами управления «Семейное соединение»?

1. В приложении TikTok нажмите «Профиль» внизу.

2. Нажмите кнопку «Меню» вверху.

3. Нажмите «Настройки и конфиденциальность», затем нажмите «Семейное сопряжение».

4. Выберите учетную запись, которой хотите управлять.

5. При необходимости обновите элементы управления.

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