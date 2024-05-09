Данная функция в TikTok позволяет родителям контролировать настройки конфиденциальности своих детей, связывая учетные записи родителей с учетными записями своих детей.
Родители смогут контролировать время, в течение которого их ребенок находится в ТикТоке, ограничивать или отключать прямые сообщения, выбирать, кто может видеть контент их ребенка, а также ограничивать доступ к неприемлемым видео.
Прежде чем мы углубимся в новые функции для родителей, давайте посмотрим на инструкции по настройке этой функции «Семейное соединение» в Справочном центре TikTok:
Как включить родительский контроль в ТикТоке?
Чтобы связать родительские и подростковые учетные записи следуйте этой инструкции:
1. В приложении TikTok нажмите «Профиль» внизу.
2. Нажмите кнопку «Меню» вверху.
3. Нажмите «Настройки и конфиденциальность», затем нажмите «Семейное сопряжение».
4. Нажмите «Родитель» или «Подросток».
5. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы связать учетные записи.
Как управлять элементами управления «Семейное соединение»?
1. В приложении TikTok нажмите «Профиль» внизу.
2. Нажмите кнопку «Меню» вверху.
3. Нажмите «Настройки и конфиденциальность», затем нажмите «Семейное сопряжение».
4. Выберите учетную запись, которой хотите управлять.
5. При необходимости обновите элементы управления.
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