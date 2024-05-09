Після набрання чинності законом, поки за згодою колективу не буде включений такий пункт до правил, людям не загрожує звільнення.

Законопроект №7731, який нині чекає на підпис у президента України, передбачає введення нових обставин, які можуть стати причиною звільнення.

Зокрема, відповідно до документа, якщо внутрішні правила підприємства вимагатимуть від співробітників повідомляти про зв'язки на територіях, контрольованих державою-агресором або на окупованих територіях, а співробітник не надасть такої інформації, це може слугувати підставою для його звільнення.

Відповідно до можливих нових правил, підприємства можуть вимагати від своїх працівників інформувати про будь-які зв’язки з особами, які проживають на території держави-агресора або на тимчасово окупованих територіях України. Ця вимога може бути включена до внутрішніх правил компаній. Невиконання цієї вимоги співробітниками, згідно з новим законопроектом, може слугувати підставою для їх звільнення.

За словами заступника голови ФПУ Олександра Шубіна, представника профспілок, що брали участь у розгляді законопроекту, новий документ вводить "рамкову норму", виконання якої на практиці виявиться складним.

Дія нової норми в законі передбачає наступне:

Внутрішні правила організацій мають містити вимогу до співробітників повідомляти про свої зв'язки з особами, що проживають на окупованих територіях або в РФ. Колектив повинен погодити ці правила. Правила мають чітко вказувати, які саме дані про зв'язки потрібно надавати, яким чином і з якою періодичністю. За порушення цих правил співробітник може бути звільнений.

І навіть після набуття чинності законом, поки зі згодою колективу не буде включений такий пункт в правила, людям нічого не загрожує. Обов'язку включати такий пункт навіть для стратегічних підприємств поки немає. Його можуть включити, а можуть і не включити.



Джерело: OBOZ.UA.

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