После вступления закона в силу, пока с согласия коллектива не будет включен такой пункт в правила, людям не угрожает увольнение.

Законопроект №7731, ныне ожидающий подписи у президента Украины, предусматривает введение новых обстоятельств, которые могут стать причиной увольнения.

В частности, согласно документу, если внутренние правила предприятия потребуют от сотрудников сообщать о связях на территориях, контролируемых государством-агрессором или на оккупированных территориях, а сотрудник не предоставит такой информации, это может служить основанием для его увольнения.

Согласно возможным новым правилам, предприятия могут потребовать от своих работников информировать о каких-либо связях с лицами, проживающими на территории государства-агрессора или на временно оккупированных территориях Украины. Это требование может быть включено во внутренние правила компаний. Невыполнение этого требования сотрудниками, согласно новому законопроекту, может служить основанием для их увольнения.

По словам заместителя председателя ФПУ Александра Шубина, представителя участвовавших в рассмотрении законопроекта профсоюзов, новый документ вводит "рамочную норму", выполнение которой на практике окажется сложным.

Действие новой нормы в законе предусматривает следующее:

Внутренние правила организаций должны содержать требование к сотрудникам сообщать о своих связях с лицами, проживающими на оккупированных территориях или в РФ. Коллектив должен согласовать эти правила. Правила должны четко указывать, какие именно данные о связях следует предоставлять, каким образом и с какой периодичностью. За нарушение этих правил сотрудник может быть уволен.

И даже после вступления закона в силу, пока с согласия коллектива не будет включен такой пункт в правила, людям ничего не угрожает. Обязанности включать такой пункт даже для стратегических предприятий пока нет. Его могут включить, а могут и не включить.



Источник: OBOZ.UA.

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