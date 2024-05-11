В Україні різко зросла ціна на популярний овоч. Останніми днями вартість цибулі в країні почала швидко збільшуватись. За даними аналітиків EastFruit, закупівельні ціни на цей овоч зросли на 19% за останній тиждень, досягнувши середньої вартості від 14 до 22 гривень за кілограм. Очікується, що в найближчий час ціни на цей овоч також піднімуться у супермаркетах.

За словами аналітиків EastFruit, відпускні ціни продовжують зростати через збільшену торговельну активність у цій сфері, що дало можливість продавцям підвищити ціни. Варто відзначити, що якість цибулі також впливає на ціну, і власники якісних партій скористалися можливістю підвищити ціни через зменшення пропозиції на ринку.

Попри зростання цін, вартість цибулі залишається на 58% нижчою, ніж у травні минулого 2023 року. Тим не менш, учасники ринку передбачають подальше зростання цін і швидке подорожчання через зменшення запасів цибулі в сховищах.

У супермаркетах ціни на цибулю також відрізняються від середніх значень. За даними порталу "Мінфін", у квітні середня вартість цибулі становила 15,62 гривень за кілограм, але у деяких магазинах ціна дещо вища:

Сільпо – 24,60 грн/кг;

METRO – 29,88 грн/кг;

Фора – 23,90 грн/кг;

АТБ – 24,49 грн/кг.

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