В Украине резко выросла цена на популярный овощ. В последние дни стоимость лука в стране начала быстро увеличиваться. По данным аналитиков EastFruit, закупочные цены на этот овощ выросли на 19% за последнюю неделю, достигнув средней стоимости от 14 до 22 гривен за килограмм. Ожидается, что в ближайшее время цены на овощ также поднимутся в супермаркетах.

По словам аналитиков EastFruit, отпускные цены продолжают расти из-за возросшей торговой активности в этой сфере, что позволило продавцам повысить цены. Следует отметить, что качество лука также влияет на цену, и владельцы качественных партий воспользовались возможностью повысить цены из-за уменьшения предложения на рынке.

Несмотря на рост цен, стоимость лука остается на 58% ниже, чем в мае 2023 года. Тем не менее, участники рынка предполагают дальнейший рост цен и быстрое удорожание из-за уменьшения запасов лука в хранилищах.

В супермаркетах цены на лук также отличаются от среднего значения. По данным портала "Минфин", в апреле средняя стоимость лука составила 15,62 гривен за килограмм, но в некоторых магазинах цена несколько выше.

Сильпо – 24,60 грн/кг;

METRO – 29,88 грн/кг;

Фора – 23,90 грн/кг;

АТБ – 24,49 грн/кг.

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