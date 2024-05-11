Українці можуть отримати 4 тисячі гривень від роботодавців.

У 2024 році роботодавці зобов'язані надавати своїм працівникам матеріальну допомогу лише у конкретних випадках за їхнім запитом, інформує видання РБК-Україна.

Правила надання допомоги від роботодавця полягають у наступному: компанії можуть надавати матеріальну допомогу для фінансової підтримки у скрутних ситуаціях, таких як складне становище у зв'язку з війною, потреба у лікуванні чи інші суспільно значущі причини.

Виплати такої допомоги для працівників не оподатковуються згідно з правилами.

Процедура отримання матеріальної допомоги передбачає подання заяви зазначеним особисто причини, після чого працівник звертається до керівництва компанії.

Щодо лікування, матеріальна допомога може бути надана безпосередньо працівникам або перерахована на рахунок медичного закладу.

Розмір матеріальної допомоги у 2024 році залежить від рішення керівників компаній, проте щоб уникнути оподаткування, сума не повинна перевищувати 4,24 тисячі гривень щорічно.

Якщо виплата перевищує зазначену суму, вона підлягає оподаткуванню ставкою 18% плюс військовий збір у розмірі 1,5%.

Допомога, надана більшості працівників, розглядається як частина їхнього доходу і підлягає оподаткуванню, а в окремих випадках нараховується окремо.

Останні новини України:

Ціна на газ: у "Нафтогаз" оголосили, скільки треба платити з 1 квітня

Тариф на газ зросте з квітня, але не у всіх: які ціни встановлені в українських компаніях

Одноразова грошова допомога 5000 гривень: хто з українців може ії отримати