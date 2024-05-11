В 2024 году работодатели обязаны оказывать своим работникам материальную помощь только в конкретных случаях по их запросу, информирует издание РБК-Украина.
Правила оказания помощи от работодателя заключаются в следующем: компании могут оказывать материальную помощь для финансовой поддержки в сложных ситуациях, таких как затруднение в связи с войной, потребность в лечении или другие общественно значимые причины.
Выплаты такой помощи работникам не облагаются налогом согласно правилам.
Процедура получения материальной помощи предполагает подачу заявления указанным лично причинам, после чего работник обращается к руководству компании.
Относительно лечения материальная помощь может быть предоставлена непосредственно работникам или перечислена на счет медицинского учреждения.
Размер материальной помощи в 2024 году зависит от решения руководителей компаний, однако во избежание налогообложения сумма не должна превышать 4,24 тысячи гривен ежегодно.
Если выплата превышает указанную сумму, она облагается ставкой 18% плюс военный сбор в размере 1,5%.
Помощь, оказанная большинству работников, рассматривается как часть их дохода и подлежит налогообложению, а в редких случаях начисляется отдельно.
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