У Мінсоцполітики повідомили, що кошти продовжують нараховуватись на їхні рахунки, тобто гроші не зникають – але пенсію не видають.

Пенсіонери, які є учасниками війни та не пройшли ідентифікацію до 31 березня, тимчасово не отримують свої пенсійні виплати на банківські картки. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

У Мінсоцполітики повідомили, що кошти продовжують нараховуватись на їхні рахунки, інакше кажучи, гроші не зникають. Але перерахування пенсій на картки буде здійснено лише після проходження особою ідентифікації.

Тим, хто вже здійснив ідентифікацію, виплата пенсії буде проведена з урахуванням усього періоду, коли вони не отримували кошти.

При цьому, як зазначили у відомстві, додатково звертатись до органів Пенсійного фонду із заявою про поновлення виплати пенсії, зупиненої через непроходження ідентифікації з 1 квітня, не потрібно. Тож звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію: це можна зробити і зараз. Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде продовжена.

Якщо ж пенсіонер-ВПО вже пройшов процес ідентифікації, але пенсію не відновлено, важливо звернутися до Пенсійного фонду, надавши інформацію про дату та метод проходження ідентифікації, для вирішення цієї ситуації.

Щоб здійснити ідентифікацію, зараз існують кілька простих способів:

Особистий візит до відділення "Ощадбанку" або органу Пенсійного фонду України.

Віддалена авторизація за допомогою Дія.Підпис на веб-сайті електронних послуг ПФУ.

За допомогою відеозв'язку.

У випадку перебування за кордоном - отримання посвідчення у закордонній дипломатичній установі та подання цих документів до ПФУ.

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