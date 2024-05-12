Існує вісім легких кроків, які можуть допомогти вам очистити бачок унітаз від різного роду забруднень.

Очистити бачок унітазу може бути не зовсім простим завданням, але ви впораєтесь з ним, якщо будете знати певні поради та кроки.

Виконайте ці 8 простих кроків, і ви миттєво отримаєте блискуче чистий унітаз і трохи заслуженого спокою.

Зберіть свої запаси. Спочатку зберіть усе, що вам необхідно для того, щоб очистити бачок унітазу.

Перекрийте воду у своєму туалеті. Знайдіть водяний клапан, який контролює потік води у ваш резервуар. Не знаєте, що це таке або де це знайти? Подивіться на стіну за вашим туалетом; біля плінтуса повинен бути невеликий вентиль. Поверніть його, щоб перекрити потік води.

Спорожніть свій туалетний бачок. Зніміть кришку з бачка унітазу та поставте її кудись подалі. (Ми настійно рекомендуємо покласти його на рушник, щоб захистити підлогу.) Коли водяний клапан вимкнено, змийте воду в туалеті, стежачи за рівнем води. Переконайтеся, що він повністю стече. Якщо ні, промийте його знову (і, можливо, навіть втретє).

Уважно подивіться на свій танк, щоб визначити план атаки. Якщо він справді в досить хорошому стані (мається на увазі лише ваш звичайний бруд тощо), ви, ймовірно, зможете впоратися з цим за допомогою якогось простого універсального очищувача... це означає, що ви можете перейти до кроку 6 (ура !).

З іншого боку, якщо ви помітили іржу або значну кількість накопичених залишків або мінеральних відкладень, або якщо ви знаєте, що у вашій місцевості жорстка вода, ви, ймовірно, захочете застосувати багатоетапний підхід і почати зі старого доброго білого оцту.

Ви можете спробувати оцет. Оцет корисний набагато більше, ніж просто заправка для салату. Дистильований білий оцет справді найкращий, коли справа доходить до домашнього очищення. Він натуральний, міцний і неймовірно універсальний — і він справді сяє, коли ви маєте справу з пліснявою, цвіллю та стійкими накопиченнями. чому Оцет допомагає розщепити та розчинити те, що забирає значно (і ми маємо на увазі ) більше жиру миючого засобу, якби ви почали відразу з багатьох звичайних миючих засобів, куплених у магазині. Серйозно, візьміть собі декілька пляшок оцту розміром із сім’ю та тримайте їх під рукою; оцет — один із найкращих способів очищення.

Щоб очистити бачок унітазу вам потрібно переконатися, що у вас достатньо оцту, щоб повністю заповнити туалетний бачок. Це означає, що для цього кроку вам може знадобитися до трьох галонів.

Спустошивши резервуар, налийте оцет. Продовжуйте, поки не наповните резервуар, зупиняючись приблизно на 3 см від верху. Тепер нехай буде. Не змивайте. Не робіть нічого , окрім як займайтеся своїми справами. Дайте оцту настоятися до 12 годин. Ми часто починаємо цей крок увечері і залишаємо на ніч. (Бачите, ми казали вам, що це буде легко!)

Коли пройде достатній проміжок часу, промийте резервуар, поки він не спорожніє. Знову ж таки, це може зайняти кілька змивів.

Коли ці 5–10 хвилин пройдуть, візьміть щітку для чищення та ретельно протріть внутрішню частину резервуара. Підійде і губка. Ви можете навіть подумати про перемикання між ними, щоб переконатися, що ваші бази охоплені. Коли ви відчуєте, як виглядає ваш танк, зробіть крок назад і перевірте свою роботу. Якщо його не зовсім там, не засмучуйтеся: розпиліть і повторіть, якщо потрібно.

Коли ви нарешті закінчите, знову відкрийте водяний клапан. Ви не хочете забути цей крок!

Ще раз добре огляньте зовнішню частину вашого туалету. Ви щойно витратили весь цей час, щоб очистити бачок унітазу; Ви також можете приділити увагу зовнішньому вигляду! І, на щастя, зовнішня частина вашого туалету вимагає набагато менше часу та енергії. Просто розпиліть засіб для чищення ванної кімнати, яким можна безпечно користуватися, на поверхню унітазу, дайте йому постояти, а потім зітріть будь-який бруд губкою чи ганчіркою.

За допомогою універсального миючого засобу видаліть залишки бруду, плям або нальотів. Нарешті час скрабувати! Одягніть пару гумових рукавичок (якщо вони у вас є) і розпиліть універсальний миючий засіб на внутрішню частину бачка. Непогано залишити засіб для чищення на 5–10 хвилин, щоб дати йому змогу по-справжньому подіяти на всю цю мотлох (але зверніть увагу на будь-які інструкції, які додаються до засобу для чищення, який ви використовуєте – виробники можуть надати вам найкращу інформацію про їхній конкретний продукт).

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