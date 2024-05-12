Есть восемь легких шагов, которые могут помочь вам очистить бачок унитаз от разного рода загрязнений.

Очистить бачок унитаза может быть не совсем простой задачей, но справитесь с ним, если будете знать определенные советы и шаги.

Выполните эти 8 простых шагов, и вы мгновенно получите блестяще чистый унитаз и немного заслуженного покоя.

Соберите свои запасы. Сначала соберите все, что вам нужно для того, чтобы очистить бачок унитаза.

Перекройте воду в туалете. Найдите водяной клапан, контролирующий поток воды в ваш резервуар. Не знаете, что это такое или где найти? Посмотрите на стену за вашим туалетом; у плинтуса должен быть небольшой вентиль. Поверните его, чтобы перекрыть поток воды.

Опустите свой туалетный бачок. Снимите крышку с бачка унитаза и поставьте ее подальше. (Мы настоятельно рекомендуем положить его на полотенце, чтобы защитить пол.) Когда водяной клапан выключен, смойте воду в туалете, следя за уровнем воды. Убедитесь, что он полностью стечет. Если нет, промойте его снова (и, возможно, даже в третий раз).

Внимательно посмотрите на свой танк, чтобы определить план атаки. Если он действительно в достаточно хорошем состоянии (имеется в виду только ваша обычная грязь и т.п.), вы, вероятно, сможете справиться с этим с помощью какого-то простого универсального очистителя... это означает, что вы можете перейти к шагу 6 (ура!).

С другой стороны, если вы заметили ржавчину или значительное количество накопленных остатков или минеральных отложений, или если вы знаете, что в вашей местности жесткая вода, вы, вероятно, захотите применить многоэтапный подход и начать со старого доброго белого уксуса.

Вы можете попробовать уксус. Уксус полезен гораздо больше, чем просто заправка для салата. Дистиллированный белый уксус действительно самый лучший, когда дело доходит до домашней очистки. Он натуральный, крепкий и невероятно универсальный — и он действительно сияет, когда вы имеете дело с плесенью, плесенью и стойкими накоплениями. почему уксус помогает расщепить и растворить то, что забирает значительно (и мы имеем в виду ) больше жира моющего средства, если бы вы начали сразу со многих обычных моющих средств, купленных в магазине. Серьезно, возьмите несколько бутылок уксуса размером с семью и держите их под рукой; уксус – один из лучших способов очистки.

Чтобы очистить бачок унитаза, вам нужно убедиться, что у вас достаточно уксуса, чтобы полностью заполнить туалетный бачок. Это означает, что для этого шага вам может понадобиться до трех галлонов.

Опустошив резервуар, налейте уксус. Продолжайте, пока не наполните резервуар, останавливаясь примерно на 3 см от верха. Теперь пусть будет. Не смывайте. Не делайте ничего , кроме как занимайтесь своими делами. Дайте уксуса настояться до 12 часов. Мы часто начинаем этот шаг вечером и оставляем на ночь. (Видите ли, мы говорили вам, что это будет легко!)

Когда пройдет достаточный промежуток времени, промойте резервуар, пока он не опустеет. Опять же это может занять несколько смывов.

Когда эти 5–10 минут пройдут, возьмите чистящую щетку и тщательно протрите внутреннюю часть резервуара. Подойдет и губка. Вы можете даже подумать о переключениях между ними, чтобы убедиться, что ваши базы охвачены. Когда вы почувствуете, как смотрится ваш танк, сделайте шаг назад и проверьте свою работу. Если его не совсем там, не расстраивайтесь: распылите и повторите, если нужно.

Когда вы наконец закончите, снова откройте водяной клапан . Вы не хотите забыть этот шаг!

Еще раз хорошо осмотрите внешнюю часть вашего туалета. Вы потратили все это время, чтобы очистить бачок унитаза; Вы также можете уделить внимание внешнему виду! И, к счастью, наружная часть вашего туалета требует гораздо меньше времени и энергии. Просто распылите чистящее средство ванной комнаты, которым можно безопасно пользоваться, на поверхность унитаза, дайте ему постоять, а затем сотрите любую грязь губкой или тряпкой.

С помощью универсального моющего средства удалите остатки грязи, пятен или налетов. Наконец-то время скрабить! Наденьте пару резиновых перчаток (если они у вас есть) и распылите универсальное моющее средство на внутреннюю часть бачка. Неплохо оставить чистящее средство на 5–10 минут, чтобы дать ему возможность по-настоящему подействовать на всю эту хлам (но обратите внимание на любые инструкции, которые прилагаются к чистящему средству – производители могут предоставить вам лучшую информацию об их конкретном продукте).

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