За даними профільного порталу, у квітні 2024 року розподіл вакансій виглядає практично так, як минулого місяця - це стосується й зарплат.

Україна зафіксувала другий місяць поспіль найбільшу кількість вакансій у сфері обслуговування на ринку праці. Поряд з цим, високу активність виявили категорії "Робочі спеціальності, виробництво" та "Продаж, закупівля". Про це свідчать дані профільного порталу.

Згідно з даними профільного порталу, у квітні 2024 року розподіл вакансій виглядає так:

"Робочі спеціальності, виробництво" – 18 996 вакансій, що є на 10% більше, ніж у березні;

"Продаж, закупівля" – 14 435 вакансій, збільшення на 1%;

"Роздрібна торгівля" – 13 352 вакансії, що означає зростання на 12%;

"Готельно-ресторанний бізнес, туризм" – 11 556 вакансій, що підвищилося на 18%;

"Логістика, склад, ЗЕД" – 10 778 вакансій, зростання на 10%;

"Адміністрація, керівництво середньої ланки" – 9 805 вакансій, збільшення на 5%;

"Транспорт, автобізнес" – 8 948 вакансій, підвищення на 10%;

"Бухгалтерія, аудит" – 7 722 вакансії, зростання на 5%;

"Медицина, фармацевтика" – 7 686 вакансій, підвищення на 5%.

У квітні також помітно зросла кількість пропозицій для осіб без досвіду (+13% в порівнянні з березнем) та студентів (+15%).

Роботодавці також активніше розміщували вакансії для ветеранів, збільшивши їхню кількість на 20%. Пропозицій роботи для людей з інвалідністю зросло на 12%, а для пенсіонерів — на 16%.

У квітні середній розмір заробітної плати за вакансіями становив 20 000 гривень, що вже третій місяць тримається на стабільному рівні. Проте в окремих категоріях спостерігається динаміка зміни оплати праці. Зокрема:

У сфері "Нерухомість" зарплата виросла до 40 000 гривень, що на 7% більше, ніж у березні;

У "Транспорті та автобізнесі" середня зарплата збільшилася до 27 500 гривень, показник піднявся на 6%;

В "Телекомунікаціях та зв'язку" заробітна плата досягла 22 000 гривень, що на 5% більше порівняно з попереднім місяцем;

У категорії "Маркетинг, реклама, PR" зарплата зросла до 24 000 гривень, збільшившись на 4%;

В "Роздрібній торгівлі" заробітна плата піднялася до 16 500 гривень, що на 3% більше, ніж у березні;

У "Готельно-ресторанному бізнесі, туризмі" середній заробіток досяг 18 000 гривень, зростання також склало 3%;

В "Логістиці, складському господарстві та ЗЕД" зарплата зросла до 19 000 гривень, збільшившись на 3%.

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