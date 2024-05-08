Согласно данным профильного портала, в апреле 2024 года распределение вакансий выглядит практически так, как в прошлом месяце - это касается и зарплат.

Украина зафиксировала второй месяц наибольшее количество вакансий в сфере обслуживания на рынке труда. Наряду с этим высокую активность проявили категории "Рабочие специальности, производство" и "Продажа, закупка". Об этом свидетельствуют данные профильного портала.

Согласно данным профильного портала, в апреле 2024 года распределение вакансий выглядит следующим образом:

"Рабочие специальности, производство" – 18 996 вакансий, что на 10% больше, чем в марте;

"Продажа, закупка" – 14 435 вакансий, увеличение на 1%;

"Розничная торговля" – 13 352 вакансии, что означает рост на 12%;

"Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" – 11 556 вакансий, что повысилось на 18%;

"Логистика, состав, ВЭД" – 10 778 вакансий, рост на 10%;

"Администрация, руководство среднего звена" – 9805 вакансий, увеличение на 5%;

"Транспорт, автобизнес" – 8948 вакансий, повышение на 10%;

"Бухгалтерия, аудит" – 7722 вакансии, рост на 5%;

"Медицина, фармацевтика" – 7686 вакансий, повышение на 5%.

В апреле также заметно возросло количество предложений для лиц без опыта (+13% по сравнению с мартом) и студентов (+15%).

Работодатели также активнее размещали вакансии для ветеранов, увеличив их количество на 20%. Предложений работы для людей с инвалидностью выросло на 12%, а для пенсионеров – на 16%.

В апреле средний размер заработной платы по вакансиям составил 20 000 гривен, что уже третий месяц держится на стабильном уровне. Однако в отдельных категориях наблюдается динамика изменения оплаты труда. В частности:

В сфере "Недвижимость" зарплата выросла до 40 000 гривен, что на 7% больше, чем в марте;

В "Транспорте и автобизнесе" средняя зарплата увеличилась до 27 500 гривен, показатель поднялся на 6%;

В "Телекоммуникациях и связи" заработная плата достигла 22 000 гривен, что на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем;

В категории "Маркетинг, реклама, PR" зарплата выросла до 24 000 гривен, увеличившись на 4%;

В "Розничной торговле" заработная плата поднялась до 16 500 гривен, что на 3% больше, чем в марте;

В "Гостинично-ресторанном бизнесе, туризме" средний заработок достиг 18 000 гривен, рост также составил 3%;

В "Логистике, складском хозяйстве и ВЭД" зарплата выросла до 19 000 гривен, увеличившись на 3%.

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