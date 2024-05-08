Дізнайтеся кілька способів, як відновити видалені текстові повідомлення на телефонах Android, експерти розкрили прості методи.

Якщо ви увімкнули резервне копіювання на Google Диск у повідомленнях, вам може знадобитися скинути налаштування телефону Android до заводських налаштувань, щоб відновити видалені текстові повідомлення на Android.

Якщо це рішення для відновлення видалених текстових повідомлень на телефоні не працює, доступні сторонні програми відновлення Android.

Відновлення повідомлень на Android за допомогою програми Google: ланцюжки повідомлень у «Повідомленнях» можуть бути помилково заархівовані.

Повідомлення, які були заархівовані в минулому, можуть знову стати важливими. У будь-якій ситуації ви не знаходилися, відновити збережені текстові повідомлення в телефоні Android дуже просто.

Дотримуйтесь цих простих кроків, щоб відновити видалені повідомлення на телефонах Android:

Відкрийте програму «Повідомлення» на своєму телефоні,

Натисніть триточкове меню у правому верхньому кутку,

Виберіть «В архіві»,

Натисніть та утримуйте повідомлення, яке хочете відновити,

Натисніть значок зі стрілкою вгору.

Якщо ви активуєте резервне копіювання на диску Google, ви знайдете видалені повідомлення.

В іншому випадку вам доведеться покладатися на інші програми для відновлення даних для відновлення видалених текстових повідомлень на Android.

Відновлення текстових повідомлень на Android у кошику повідомлень. На телефонах Galaxy стандартна програма One UI Messages пропонує кілька корисних функцій. Коли ви видаляєте текстове повідомлення у програмі «Повідомлення» Samsung, воно архівується на 30 днів у кошику.

Через 30 днів повідомлення буде видалено з кошика. Щоб відновити видалені повідомлення з кошика протягом 30 днів, виконайте такі дії:

Відкрийте програму «Повідомлення» на своєму телефоні,

Натисніть триточкове меню у правому верхньому кутку,

Відкрийте кошик,

Перевірте видалені текстові повідомлення,

Натисніть та утримуйте повідомлення, яке хочете отримати,

виберіть «Відновити» внизу,

виберіть «Відновити» внизу, Тепер перевірте, чи відновилося повідомлення у вхідних.

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