Узнайте несколько рабочих способов, как восстановить удаленные текстовые сообщения на телефонах Android, эксперты раскрыли простые методы.

Если вы включили резервное копирование на Google Диск в Сообщениях, вам может потребоваться выполнить сброс настроек телефона Android до заводских настроек, чтобы восстановить удаленные текстовые сообщения на Android.

Если это решение для восстановления удаленных текстовых сообщений на телефоне не работает, доступны сторонние программы восстановления Android.

Восстановление сообщений на Android с помощью приложения Google: цепочки сообщений в «Сообщениях» могут быть ошибочно заархивированы.

Сообщения, которые были заархивированы в прошлом, также могут снова стать важными. В какой бы ситуации вы ни находились, восстановить сохраненные текстовые сообщения в телефоне Android очень просто.

Следуйте этим простым шагам, чтобы восстановить удаленные сообщения на телефонах Android:

Откройте приложение «Сообщения» на своем телефоне,

Нажмите трехточечное меню в правом верхнем углу,

Выберите «В архиве»,

Нажмите и удерживайте сообщение, которое хотите восстановить,

Нажмите значок со стрелкой вверх вверху.

Если вы активировали резервное копирование на Google Диске, вы найдете удаленные сообщения.

В противном случае вам придется полагаться на сторонние приложения для восстановления данных для восстановления удаленных текстовых сообщений на Android.

Восстановление текстовых сообщений на Android в корзине сообщений. На телефонах Galaxy стандартное приложение One UI Messages предлагает несколько полезных функций. Когда вы удаляете текстовое сообщение в приложении «Сообщения» Samsung, оно архивируется на 30 дней в корзине.

Через 30 дней сообщение будет окончательно удалено из корзины. Чтобы восстановить удаленные сообщения из корзины в течение 30 дней, выполните следующие действия:

Откройте приложение «Сообщения» на своем телефоне,

Нажмите трехточечное меню в правом верхнем углу,

Откройте корзину,

Проверьте удаленные текстовые сообщения,

Нажмите и удерживайте сообщение, которое хотите получить,

выберите «Восстановить» внизу,

выберите «Восстановить» внизу, Теперь проверьте, восстановилось ли сообщение во входящих.

Читайте также:

Как обнаружить приложение из рф в своем телефоне: инструкция от киберспециалистов

Как зарядить телефон, если дома нет света: полезные хитрости

Это спасет ваш смартфон от перегрева: простые правила, которые не все знают