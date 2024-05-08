Наші телефони можуть стати мішенню для шкідливих програм, крім того, зловмисники можуть перехоплювати дані та прослуховувати ваш смартфон.

Ми все робимо на своїх телефонах , будь то прокручування соцмереж, покупки в Інтернеті, відправка електронних листів або розкриття наших найпотаємніших секретів - цим можуть скористатися хакери.

Як дізнатися, що телефон Samsung прослуховується?

Незвичайні звуки під час дзвінків. Якщо ви чуєте пронизливий гул, пульсуючі перешкоди, клацання або звукові сигнали, це може бути ознакою того, що ваші дзвінки записуються.

Хтось міг налаштувати переадресацію дзвінків без дозволу, або на пристрої може бути встановлено шкідливе програмне забезпечення, що записує дзвінки на телефонах Samsung .

Батарея розряджається і телефон перегрівається.

Веб-сайти виглядають неправильно. Деякі види шкідливих програм можуть проникнути у ваш браузер Samsung , показуючи вам підроблену веб-сторінку, яка виглядає законною, а потім збираючи облікові дані для входу, коли ви їх вводите.

Ваш телефон Samsung не вимикається. Якщо у телефону виникли проблеми з вимкненням, це може бути ознакою того, що його прослуховують.

Незвичайні текстові повідомлення. Текстові повідомлення, що містять сумнівні посилання, можуть бути ознакою того, що шпигунське програмне забезпечення на вашому телефоні встановлено неправильно.

Як захистити телефон від прослуховування?

Увімкніть режим польоту.

Видаліть підозрілі програми.

Інвестуйте у хороший антивірусний захист на телефон.

Регулярно оновлюйте пристрій.

Спробуйте VPN.

Скиньте установки телефону.

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