Наши телефоны могут стать мишенью для вредоносных программ, кроме того, злоумышленники могут перехватывать данные и подслушивать ваш смартфон.

Мы все делаем на своих телефонах, будь то прокрутка соцсетей, покупки в Интернете, отправка электронных писем или раскрытие наших самых сокровенных секретов - этим могут воспользоваться хакеры.

Как узнать, что ваш телефон Samsung прослушивается?

Необычные звуки при звонках. Если вы слышите пронзительный гул, пульсирующие помехи, щелчки или звуковые сигналы, это может быть признаком того, что ваши звонки записываются.

Кто-то мог настроить переадресацию вызовов без вашего разрешения, или на устройстве может быть установлено вредоносное ПО, записывающее вызовы на телефонах Samsung.

Батарея разряжается и телефон перегревается.

Веб-сайты выглядят неправильно. Некоторые виды вредоносных программ могут проникнуть в ваш браузер Samsung , показывая вам поддельную веб-страницу, которая выглядит законной, а затем собирая ваши учетные данные для входа, когда вы их вводите.

Ваш телефон Samsung не выключается. Если у вашего телефона возникли проблемы с выключением , это может быть признаком того, что его прослушивают.

Необычные текстовые сообщения. Текстовые сообщения, содержащие сомнительные ссылки, могут быть признаком того, что шпионское ПО на вашем телефоне установлено неправильно.

Как защитить свой телефон Samsung от прослушивания?

Включите режим полета.

Удалите подозрительные приложения.

Инвестируйте в хорошую антивирусную защиту на телефон.

Регулярно обновляйте свое устройство.

Попробуйте VPN.

Сбросьте настройки телефона.

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