Українці мають можливість переходити на пенсію за віком замість отримання пенсії за інвалідністю, проте цей перехід не завжди є оптимальним. Про це повідомили у ПФУ. Крім того, там повідомили, чому в деяких випадках - дуже вигідно змінювати вид пенсії.

субсидія, пенсія, виплата

Особи з І або ІІ групою інвалідності можуть отримувати більшу суму виплати через інвалідність, ніж те, що може надати вікова пенсія, залежно від їх віку та робочого стажу.

У випадку людей з ІІІ групою інвалідності, вони можуть мати більшу виплату саме за рахунок вікової пенсії, оскільки співвідношення виплат для них становить 50% від величини вікової пенсії.

Проте існують випадки винятків. Наприклад, особа з інвалідністю ІІІ групи може отримати пенсію за інвалідністю у розмірі 100% від пенсії за віком, якщо вона:

  • ще не досягла пенсійного віку;
  • має повний стаж.

пенсія, субсидія, виплата

Згідно з українським законодавством, особи, які мають право на кілька видів пенсій, мають право обрати лише один варіант. Серед доступних видів виплат:

  • пенсія за віком;
  • пенсія за інвалідністю;
  • пенсія через втрату годувальника.

Для зміни виду пенсії потрібно звернутися до Пенсійного фонду України і подати відповідну заяву. Початок нарахування обраної виплати розпочинається з дня оформлення заяви.

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