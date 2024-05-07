Українці мають можливість переходити на пенсію за віком замість отримання пенсії за інвалідністю, проте цей перехід не завжди є оптимальним. Про це повідомили у ПФУ. Крім того, там повідомили, чому в деяких випадках - дуже вигідно змінювати вид пенсії.
Особи з І або ІІ групою інвалідності можуть отримувати більшу суму виплати через інвалідність, ніж те, що може надати вікова пенсія, залежно від їх віку та робочого стажу.
У випадку людей з ІІІ групою інвалідності, вони можуть мати більшу виплату саме за рахунок вікової пенсії, оскільки співвідношення виплат для них становить 50% від величини вікової пенсії.
Проте існують випадки винятків. Наприклад, особа з інвалідністю ІІІ групи може отримати пенсію за інвалідністю у розмірі 100% від пенсії за віком, якщо вона:
- ще не досягла пенсійного віку;
- має повний стаж.
Згідно з українським законодавством, особи, які мають право на кілька видів пенсій, мають право обрати лише один варіант. Серед доступних видів виплат:
- пенсія за віком;
- пенсія за інвалідністю;
- пенсія через втрату годувальника.
Для зміни виду пенсії потрібно звернутися до Пенсійного фонду України і подати відповідну заяву. Початок нарахування обраної виплати розпочинається з дня оформлення заяви.
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