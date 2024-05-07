Згідно з українським законодавством, особи, які мають право на кілька видів пенсій, мають право обрати лише один варіант.

Українці мають можливість переходити на пенсію за віком замість отримання пенсії за інвалідністю, проте цей перехід не завжди є оптимальним. Про це повідомили у ПФУ. Крім того, там повідомили, чому в деяких випадках - дуже вигідно змінювати вид пенсії.

Особи з І або ІІ групою інвалідності можуть отримувати більшу суму виплати через інвалідність, ніж те, що може надати вікова пенсія, залежно від їх віку та робочого стажу.

У випадку людей з ІІІ групою інвалідності, вони можуть мати більшу виплату саме за рахунок вікової пенсії, оскільки співвідношення виплат для них становить 50% від величини вікової пенсії.

Проте існують випадки винятків. Наприклад, особа з інвалідністю ІІІ групи може отримати пенсію за інвалідністю у розмірі 100% від пенсії за віком, якщо вона:

ще не досягла пенсійного віку;

має повний стаж.

Згідно з українським законодавством, особи, які мають право на кілька видів пенсій, мають право обрати лише один варіант. Серед доступних видів виплат:

пенсія за віком;

пенсія за інвалідністю;

пенсія через втрату годувальника.

Для зміни виду пенсії потрібно звернутися до Пенсійного фонду України і подати відповідну заяву. Початок нарахування обраної виплати розпочинається з дня оформлення заяви.

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