Вже сьогодні, 7 травня, відбудеться перший півфінал «Євробачення 2024», отже варто знати, як саме можна буде проголосувати за свого фаворита.

Перший півфінал “Євробачення 2024” транслюватиметься наживо сьогодні, 7 травня, на телеканалі Суспільне Культура. Трансляція почнеться о 22.00. У цьому році Україну на «Євробаченні» представляє дует alyona alyona & Jerry Heil.

І саме 7 травня стане відомо, чи пройдуть українські співачки у фінал «Євробачення-2024».

«Друзі, якщо ви перебуваєте у країні, що не бере участь в Євробаченні, ви вже можете віддати голос за свого фаворита у першому півфіналі Євробачення-2024», - йдеться на сторінці «Євробачення Україна» у Facebook.

Зазначимо, що є три способи проголосувати за свого фаворита у півфіналі «Євробачення-2024».

У мобільному застосунку Eurovision Song Contest, який доступний для ОС Android, iOS або Windows. У додатку зможуть голосувати глядачі із країн, які не беруть участь у півфіналі.

«Ви отримуватимете інформацію про учасників у реальному часі, зможете оцінювати своїх фаворитів і голосувати. Після голосування ви отримаєте спеціальне відеозвернення від улюбленого учасника", - зазначили на офіційному сайті «Євробачення».

Ще один спосіб - по телефону та/або SMS. Віддати свій голос країни-учасники зможуть за номерами, що будуть оголошені під час трансляції.

Також проголосувати можна на сайті esc.vote.

Зазначається, що ті, хто дивиться з країни, яка не бере участі в Євробаченні-2024, все одно зможуть проголосувати.

"Перейдіть в офіційний додаток Євробачення або перейдіть безпосередньо на www.esc.vote – новий центр голосування для пісенного конкурсу Євробачення. Додаток і веб-сайт автоматично забезпечать правильний метод голосування для всіх відповідних країн", - йдеться у зверненні до глядачів.

У півфіналі «Євробачення-2024» голосування розпочнеться після виконання останньої пісні та триватиме приблизно 15-25 хвилин.

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