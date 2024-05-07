Уже сегодня, 7 мая, состоится первый полуфинал «Евровидение 2024», так что стоит знать, как именно можно будет проголосовать за своего фаворита.

Первый полуфинал "Евровидения 2024" будет транслироваться вживую сегодня, 7 мая, на телеканале Суспільне Культура. Трансляция начнется в 22:00. В этом году Украину на "Евровидении" представляет дуэт alyona alyona & Jerry Heil.

И именно 7 мая станет известно, пройдут ли украинские певицы в финал «Евровидения-2024».

«Друзья, если вы находитесь в стране, не участвующей в Евровидении, вы уже можете отдать голос за своего фаворита в первом полуфинале Евровидения-2024», – говорится на странице «Евровидения Украина» в Facebook.

Отметим, что есть три способа проголосовать за своего фаворита в полуфинале «Евровидения-2024».

В мобильном приложении Eurovision Song Contest, которое доступно для ОС Android, iOS или Windows. В приложении смогут голосовать зрители из стран, не участвующих в полуфинале.

«Вы будете получать информацию об участниках в реальном времени, сможете оценивать своих фаворитов и голосовать. После голосования вы получите специальное видеообращение от любимого участника", - отметили на официальном сайте "Евровидения".

Еще один способ – по телефону и/или SMS. Отдать свой голос страны-участники смогут по номерам, объявленным во время трансляции.

Также можно проголосовать на сайте esc.vote.

Отмечается, что те, кто смотрит из страны, которая не участвует в Евровидении-2024, все равно смогут проголосовать.

"Перейдите в официальное приложение Евровидения или перейдите непосредственно на www.esc.vote – новый центр голосования для песенного конкурса Евровидения. Приложение и веб-сайт автоматически обеспечат правильный метод голосования для всех соответствующих стран", – говорится в обращении к зрителям.

В полуфинале «Евровидения-2024» голосование начнется после исполнения последней песни и продлится около 15-25 минут.

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