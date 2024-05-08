Ви можете обрати, які квіти посадити в травні у відкритий ґрунт, щоб насолоджуватися їхнім запахом та красою пізніше.

Як правило, травень – це місяць, коли в більшості регіонів мине весь ризик заморозків і ґрунт прогріється, отже в цей час можна садити квіти у відкритий ґрунт.

Соняшники

У травні ви можете садити у відкритий ґрунт соняшники. Ці сонцелюбні квіти, безумовно, прикрасять будь-який літній сад, не кажучи вже про те, що стануть чудовим джерелом пилку для бджіл і метеликів. Соняшник — найпростіша для вирощування рослина, і більшість з них проростуть, коли ґрунт досягне температури від 21 до 26 градусів за Цельсієм. Ви можете спочатку посіяти насіння в горщики або прямо в сад.

Космос

Інші квіти, яку ви можете садити у трані і які люблять сонце, — космос, колір якого варіюється від білого, рожевого, червоного та помаранчевого. Це прості відкриті квіти, які також чудово виглядають у вазах, кашпо та контейнерах. Щоб отримати найкращі результати, вирощуйте Космос у вологому, але добре дренованому ґрунті на сонячному місці. Ви також можете зберегти насіння від відцвітого цвіту для посіву наступного сезону.

Чорнобривці

Завдяки своїм яскравим помаранчевим і жовтим тонам чорнобривці додадуть кольорів будь-якому саду, тому ці квіти ви теж можете садити у трані відкритий ґрунт. Чорнобривці можна сіяти прямо в землю, де вони збираються цвісти, або висаджувати в горщики. Якщо ви це зробите, найкраще сіяти приблизно за два місяці до травня. Як правило, насіння проростає від чотирьох до 14 днів у теплому ґрунті. Найкраще те, що листя чорнобривців їстівні і можуть стати чудовим доповненням до літніх салатів.

Лаванда

Лаванда добре відома своїм яскравим кольором, розслаблюючим ароматом і ефірними маслами. Ці швидкозростаючі квіти процвітають на сонячному світлі та в добре дренованому ґрунті. Щойно висаджена лаванда потребує регулярного поливу протягом першого літа і, як правило, не потребує підживлення. Обов’язково часто обрізайте мертві квіти та стебла, щоб вони цвіли весь сезон.

Цинія

Цінії — це барвисті квіти, які також можна садити у травні у відкритий ґрунт. Вони відомі своїми яскравими кольорами та різними сортами. Подібно до соняшника, вони також можуть рости у висоту, як гігантські цинії, які можуть досягати висоти до 4 футів. Квіти цинії можна легко висіяти на вулиці в травні, за умови, що вони висаджені в вільний від бур’янів родючий ґрунт і добре поливаються. Коли вони зацвітуть до літа, у вашому літньому саду з’явиться яскрава експозиція.

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