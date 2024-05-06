У дев'ятьох областях України вводяться додаткові виплати до пенсій для пенсіонерів.

У травні та червні деякі пенсіонери можуть очікувати додаткових виплат до своїх пенсій. Щоб отримати таку доплату, потрібно відповідати певним критеріям, інформують у ПФУ.

Кого і де можна очікувати надбавки Додаткові виплати отримають лише ті пенсіонери, які не отримували фінансову допомогу від міжнародних організацій та виплати для ВПО з 1 березня 2023 року.

Крім того, пенсіонерам із низькими пенсійними виплатами може бути надана допомога, яка відшкодовує різницю між сумою в 3 250 гривень та розміром їхньої пенсії.

Важливо! Для отримання такої надбавки пенсіонерам, включаючи ВПО, потрібно проживати на території активних або потенційних зон бойових дій в одній із 9 областей України: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській.

Як отримати доплату до пенсії Для отримання додаткової виплати до пенсії не потрібно подавати окремі заяви чи документи. Виплати автоматично нараховуються відповідно до інформації, що міститься у системі Пенсійного фонду України. Проте, якщо пенсіонер втрачає відповідність хоча б одному з критеріїв, додаткові виплати можуть бути припинені.

Важливо! Гроші будуть нараховані на банківські картки чи через відділення "Укрпошти", так само, як і пенсія.

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