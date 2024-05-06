В мае и июне некоторые пенсионеры могут ожидать дополнительных выплат к своим пенсиям. Чтобы получить такую ​​доплату, нужно удовлетворять определенным критериям, информируют в ПФУ.

Кого и где можно ожидать надбавки Дополнительные выплаты получат только пенсионеры, которые не получали финансовую помощь от международных организаций и выплаты для ВПЛ с 1 марта 2023 года.

Кроме того, пенсионерам с низкими пенсионными выплатами может быть предоставлена ​​помощь, возмещающая разницу между суммой в 3 250 гривен и размером их пенсии.

Важно! Для получения такой надбавки пенсионерам, включая ВПЛ, нужно проживать на территории активных или потенциальных зон боевых действий в одной из 9 областей Украины: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской.

Как получить доплату к пенсии Для получения дополнительной выплаты к пенсии не нужно подавать отдельные заявления или документы. Выплаты автоматически начисляются в соответствии с информацией, содержащейся в системе Пенсионного фонда Украины. Однако если пенсионер теряет соответствие хотя бы одному из критериев, дополнительные выплаты могут быть прекращены.

Важно! Деньги будут начислены на банковские карты или через отделения "Укрпочты", так же, как и пенсия.

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