Компанії в Україні, які мають намір змінювати кількість співробітників, все ж є, і ці очікування переважно негативні наслідки.

За прогнозами, український ринок праці залишатиметься відносно стабільним у найближчий час. Основні галузі економіки не покажуть значних коливань у кількості вакансій чи звільнень. Проте, деякі компанії планують реорганізувати свої кадри, при цьому переважно очікуються звільнення, а не нові найми.

Про це свідчать результати опитування Нацбанку.

У сфері послуг більшість підприємств (81%) планує утримувати існуючу кількість співробітників. Лише 9% збираються наймати нових працівників, тоді як 10% мають намір проводити звільнення, що становить приблизно ту ж кількість, яка розглядає можливість розширення штату.

В промисловому секторі 83% компаній збережуть свій нинішній штат, 6% планують займатися набором нових співробітників, а 11% — звільняти. Число компаній, що звільнятимуть, майже вдвічі перевищує ті, які готові до розширення.

У торговельній галузі 86% підприємств мають намір утримувати поточний рівень зайнятості, 6% розглядають можливість найму, а 8% — планують скорочувати персонал, що незначно перевищує кількість підприємств, зацікавлених у збільшенні кадрів.

Водночас, сфера будівництва стала єдиною, де наймати нових співробітників збираються частіше, ніж звільняти наявних – 14% проти 9%. Втім, як і в інших галузях, переважна більшість компаній сектору не має наміру змінювати кількість своїх працівників – таких 77%.

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