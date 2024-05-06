Компании в Украине, которые намерены изменять количество сотрудников, все же есть и эти ожидания преимущественно негативные последствия.

По прогнозам, украинский рынок труда будет оставаться относительно стабильным в ближайшее время. Основные отрасли экономики не покажут значительных колебаний в количестве вакансий или увольнений. Однако некоторые компании планируют реорганизовать свои кадры, при этом преимущественно ожидаются увольнения, а не новые найма.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Нацбанка .

В сфере услуг большинство предприятий (81%) планируют содержать существующее количество сотрудников. Лишь 9% собираются нанимать новых работников, в то время как 10% намерены проводить увольнения, что составляет примерно то же количество, которое рассматривает возможность расширения штата.

В промышленном секторе 83% компаний сохранят свой нынешний штат, 6% планируют заниматься набором новых сотрудников, а 11% — увольнять. Число освобождаемых компаний почти вдвое превышает те, которые готовы к расширению.

В торговой отрасли 86% предприятий намерены удерживать текущий уровень занятости, 6% рассматривают возможность найма, а 8% планируют сокращать персонал, что незначительно превышает количество предприятий, заинтересованных в увеличении кадров.

В то же время сфера строительства стала единственной, где нанимать новых сотрудников собираются чаще, чем увольнять имеющихся – 14% против 9%. Впрочем, как и в других отраслях, подавляющее большинство компаний сектора не намерено изменять количество своих работников – таких 77%.

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