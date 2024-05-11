У популярних торгових точках України оновили ціни на манку та рис, свідчать дані порталу Мінфін. Дані про ціни дозволяють спостерігати за змінами вартості продуктів та порівнювати їхню ціну з минулим періодом.

Манка

На сьогоднішній день за 800 грам манки "Хуторок" українців чекає витратити, в середньому, 27,59 гривень. Ціни залишилися майже на тому ж рівні, що й у березні. У "Ашані" вона коштує 24,50 гривень, у Novus - 27,99 гривень, у Metro - 25,97 гривень, а в Megamarket найвища ціна - 31,90 гривень.

Рис

Довгий рис За 1 кілограм такого рису наразі варто віддати, в середньому, 55,37 гривень, хоча у березні його ціна складала 57,75 гривень. У "Ашані", Metro та Megamarket ціна за кілограм довгого рису становить відповідно 64,60 гривень, 46,90 гривень і 54,60 гривень.

Довгий пропарений рис

Сьогодні середня вартість такого рису становить 61,40 гривень, трохи дорожче, ніж у березні, коли він коштував 61 гривню. У Megamarket його можна придбати за 50,40 гривень, у Metro - за 49,90 гривень, але в "Ашані" ціна найвища - 83,90 гривень.

Круглий рис

Середня ціна за круглий рис становить 64,37 гривень, що дещо дешевше, ніж у березні, коли він коштував 72,17 гривень. У Novus його можна купити за 59,99 гривень, у Metro - за 47,30 гривень, в "Ашані" - за 78,90 гривень, а в Megamarket - за 71,30 гривень.

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