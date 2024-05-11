В популярных торговых точках Украины обновили цены на манку и рис, свидетельствуют данные портала Минфин . Данные о ценах позволяют наблюдать изменения стоимости продуктов и сравнивать их цену с прошлым периодом.

Манко

На сегодняшний день за 800 грамм манки "Хуторок" украинцев ожидает потратить в среднем 27,59 гривен. Цены остались почти на том же уровне, что и в марте. В "Ашане" она стоит 24,50 гривен, у Novus – 27,99 гривен, у Metro – 25,97 гривен, а в Megamarket самая высокая цена – 31,90 гривен.

Рис

Длинный рис За 1 килограмм такого риса стоит отдать, в среднем, 55,37 гривен, хотя в марте его цена составляла 57,75 гривен. В "Ашане", Metro и Megamarket цена за килограмм длинного риса составляет соответственно 64,60 гривен, 46,90 гривен и 54,60 гривен.

Длинный пропаренный рис

Сегодня средняя стоимость такого риса составляет 61,40 гривен, немного дороже, чем в марте, когда он стоил 61 гривну. В Megamarket его можно приобрести за 50,40 гривен, у Metro – за 49,90 гривен, но в "Ашане" цена самая высокая – 83,90 гривен.

Круглый рис

Средняя цена за круглый рис составляет 64,37 грн, что несколько дешевле, чем в марте, когда он стоил 72,17 грн. В Novus его можно купить за 59,99 гривен, у Metro – за 47,30 гривен, в "Ашане" – за 78,90 гривен, а в Megamarket – за 71,30 гривен.

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