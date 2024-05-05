Українські пенсіонери можуть отримати додаткові виплати від 300 до 500 гривень.

З квітня пенсіонерам, які продовжують працювати, нараховують додаткові суми до їхніх пенсійних виплат. Не потрібно звертатися за перерахунком, оскільки розмір підвищення буде встановлено автоматично для кожного.

Кого це стосується: Недавно був проведений перерахунок пенсій для тих осіб, які на 1 березня мали 24 місяці страхового стажу або відпрацювали менше 24 місяців, але вже минуло два роки після призначення або останнього перерахунку пенсії.

Необхідно зазначити, що пенсіонерам не треба звертатися за перерахунком. Це відбудеться автоматично відповідно до даних у Державному реєстрі застрахованих осіб. Щодо нового підвищення пенсій, розмір для кожної особи буде розрахований автоматично, оскільки він залежить від тривалості стажу та заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.

На початок квітня в Україні нараховували понад 10 мільйонів пенсіонерів, з них майже 3 мільйони продовжують працювати.

Надбавки у травні: Пенсіонерам, яким на 1 травня виповнилося 70 років, передбачено надбавки до пенсійних виплат, за умови, що розмір їхньої пенсії не перевищує 10 340,35 гривні. Перерахунок для них також відбудеться автоматично.

Розмір надбавки залежить від віку пенсіонера:

від 70 до 74 років – додаткові 300 гривень;

від 75 до 79 років – додаткові 456 гривень;

від 80 років і старше – додаткові 570 гривень.

Треба відзначити, що надбавка не накопичується. Тобто пенсіонерам у віці 75 років нараховуватиметься лише 456 гривень, а не сума попередньої надбавки плюс поточної.

Пенсійні виплати в Україні на 2024 рік: Станом на 2024 рік мінімальна пенсія для українських пенсіонерів складає:

для осіб з недостатнім стажем – 2 725 гривень;

для осіб віком 65 – 70 років зі стажем 30 – 35 років, які вже не працюють – 3 370 гривень;

для тих, кому 70 – 80 років і стажем 30 – 35 років – 3 240 гривень;

для пенсіонерів віком понад 80 років і стажем 20 – 25 років – 3 370 гривень;

для пенсіонерів молодше 70 років і стажем 30-35 років – 2 980 гривень.

Важливо відзначити, що середня пенсія станом на 1 квітня становить 5 743,27 гривень, а пенсіонери, які продовжують працювати, отримують в середньому майже 6 100 гривень. Щодо розміру максимальної пенсії, вона зросла цього року з 20 930 гривень до 23 610 гривень.

Джерело: 24tv

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