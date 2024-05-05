С апреля пенсионерам, которые продолжают работать, начисляют дополнительные суммы к их пенсионным выплатам. Не следует обращаться за пересчетом, поскольку размер повышения будет установлен автоматически для каждого.

Кого это касается: Недавно был произведен перерасчет пенсий для тех лиц, которые на 1 марта имели 24 месяца страхового стажа или отработали менее 24 месяцев, но уже прошло два года после назначения или последнего перерасчета пенсии.

Необходимо отметить, что пенсионерам не следует обращаться за перерасчетом. Это произойдет автоматически в соответствии с данными в Государственном реестре застрахованных лиц. Что касается нового повышения пенсий, то размер для каждого лица будет рассчитан автоматически, поскольку он зависит от продолжительности стажа и заработной платы, из которой исчисляется пенсия.

На начало апреля в Украине насчитывалось более 10 миллионов пенсионеров, из них почти 3 миллиона продолжают работать.

Пенсионерам, которым на 1 мая исполнилось 70 лет, предусмотрены надбавки к пенсионным выплатам, при условии, что размер их пенсии не превышает 10 340,35 гривны. Перерасчет для них также произойдет автоматически.

Размер надбавки зависит от возраста пенсионера:

от 70 до 74 лет – дополнительные 300 гривен;

от 75 до 79 лет – дополнительные 456 гривен;

от 80 лет и старше – дополнительные 570 гривен.

Следует отметить, что прибавка не накапливается. То есть пенсионерам в возрасте 75 лет будет насчитываться всего 456 гривен, а не сумма предварительной надбавки плюс текущей.

Пенсионные выплаты в Украине на 2024 год: По состоянию на 2024 год минимальная пенсия для украинских пенсионеров составляет:

для лиц с недостаточным стажем – 2725 гривен;

для лиц в возрасте 65 – 70 лет со стажем 30 – 35 лет, уже не работающих – 3 370 гривен;

для тех, кому 70 – 80 лет и стажем 30 – 35 лет – 3240 гривен;

для пенсионеров старше 80 лет и стажем 20 – 25 лет – 3 370 гривен;

для пенсионеров младше 70 лет и стажем 30-35 лет – 2980 гривен.

Важно отметить, что средняя пенсия на 1 апреля составляет 5 743,27 гривен, а продолжающие работать пенсионеры получают в среднем почти 6 100 гривен. Относительно размера максимальной пенсии она выросла в этом году с 20 930 гривен до 23 610 гривен.

Источник: 24tv

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