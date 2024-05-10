Картопля-невибагливий овоч, що робить його відмінним вибором для початківців городників, проте, ви можете зробити кілька речей, щоб підвищити свій урожай.

Картопля росте на більшості ґрунтів і майже завжди дає багато врожаю.

Як правильно садити картоплю в травні?

За тиждень - два до дати у травні посадки помістіть насіннєву картоплю в місце, де вона буде піддаватися впливу світла-це почне процес проростання.

За день-два до посадки гострим чистим ножем наріжте більшу насіннєву картоплю на менші шматочки.

Картоплю можна садити, як тільки землю можна буде обробити ранньою весною, але враховуйте температуру ґрунту. Рослини картоплі не почнуть рости, поки температура ґрунту не підвищиться. Грунт повинен бути вологим, але не заболоченим.

Картопля може переносити легкі заморозки, але вам слід забезпечити рослинам певний захист від морозу, якщо ви знаєте, що наближаються сильні заморозки в кінці сезону.

Якщо у вас пізня і волога весна, ви можете садити пізніше — навіть до червня.

Якщо ви хочете продовжити термін зберігання і продовжити вегетаційний період, ви можете посадити другий урожай не пізніше 15 червня, а зібрати картоплю якомога пізніше.

Грунт не повинен бути настільки вологим, щоб він злипався і важко оброблявся.

Спочатку дайте землі трохи підсохнути.

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