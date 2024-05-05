Ціни на яйця в Україні продовжують знижуватися навіть напередодні Великодня, попри активні покупки українців для святкових страв. За даними Мінфіну, з початку місяця вартість яєць в середньому знизилася на 10 гривень або навіть більше. Цей тренд розпочався після невеликого зростання цін на початку весни.

Наприклад, ціна на яйця торгової марки "Квочка" станом на 4 травня складає 37,85 гривень за десяток, порівняно з 48,66 гривень, які вони коштували ще 1 травня. Так само, яйця марки "Ясенсвіт" подешевшали, з 58,80 гривень за 10 штук 1 травня до 48,14 гривень 4 травня. Очікується, що 5 травня ціни ще дещо знизяться до 39,53 гривень за десяток.

Навіть яйця марки "Ясенсвіт" у різних кількостях зазнали зниження ціни: з 87,42 гривень за 18 штук на початку травня до 77,05 гривень 4 травня. А за 30 штук ціна зменшилася з 144,94 гривень до 118,05 гривень протягом того ж періоду.

Треба також відзначити, що ціни на яйця можуть варіюватися в залежності від магазину. Наприклад, у супермаркетах Auchan та Novus десяток яєць марки "Квочка" в середньому коштує 37,85 гривень, а "Ясенсвіт" - 39,16 гривень. Вартість яєць у кількості від 18 до 30 штук також коливається від 70 до 118 гривень в залежності від магазину та виробника.

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