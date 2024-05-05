Цены на яйца в Украине продолжают снижаться даже в канун Пасхи, несмотря на активные покупки украинцев для праздничных блюд. По данным Минфина , с начала месяца стоимость яиц в среднем снизилась на 10 гривен или даже больше. Этот тренд начался после небольшого роста цен в начале весны.

Например, цена на яйца торговой марки "Квочка" по состоянию на 4 мая составляет 37,85 гривен за десяток по сравнению с 48,66 гривен, которые они стоили еще 1 мая. Также яйца марки "Ясенсвит" подешевели, с 58,80 гривен за 10 штук 1 мая до 48,14 гривен 4 мая. Ожидается, что 5 мая цены еще снизятся до 39,53 гривен за десяток.

Даже яйца марки "Ясенсвит" в разных количествах испытали снижение цены: с 87,42 гривен за 18 штук в начале мая до 77,05 гривен 4 мая. А за 30 штук цена снизилась со 144,94 гривен до 118,05 гривен в течение того же периода.

Следует также отметить, что цены на яйца могут варьироваться в зависимости от магазина. Например, в супермаркетах Auchan и Novus десяток яиц марки "Наседка" в среднем стоит 37,85 гривен, а "Ясенсвит" - 39,16 гривен. Стоимость яиц в количестве от 18 до 30 штук колеблется от 70 до 118 гривен в зависимости от магазина и производителя.

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