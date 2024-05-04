Лимонна кислота

Лимонна кислота є хорошою і більш щадною альтернативою оцтовій кислоті. Він добрий до поверхонь і дуже ефективний проти дрібного накипу сечі. Недолік: лимонної кислоти іноді недостатньо для боротьби зі стійкими плямами.

Вкладиші для посудомийної машини

Якщо у вас є посудомийна машина, ви можете помістити дві вкладки для посудомийної машини в унітаз і залишити їх працювати на кілька годин. Потім протріть унітаз, видаліть залишки туалетною щіткою та промийте чистою водою. Недолік: у звичайних посудомийних машинах використовуються фосфати, які можуть бути шкідливими для навколишнього середовища. Екологічно чисті таблетки для посудомийних машин використовують солі (соду), білкові сполуки та рослинні ПАР. Однак вони довше працюють.

Оцтова кислота

Увечері вилийте половину пляшки оцтової есенції в унітаз і залиште діяти на ніч. Наступного ранку ви зможете легко очистити унітаз від сечового нальоту. Ви також можете використовувати цей метод для видалення накипу сечі в туалетній трубі. Оцтова кислота є більш екологічно чистою, ніж інші миючі засоби, але її також слід використовувати з обережністю.