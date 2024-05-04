Очистити унітаз від сечового нальоту це не найпростіше завдання, адже наліт може міцно триматися і не піддаватися вашому впливу. Однак, із цією проблемою все ж можна впоратися.
Чим довше наліт сечі залишається в унітазі, тим важче його видалити: він утворює шари і стає дедалі міцнішим. Якщо ви купуєте старий будинок, ви можете виявити великий наліт сечі у ванній кімнаті. Щоб очистити унітаз від сечового нальоту, вам знадобляться кислотні засоби для чищення. Продукт потрібно залишити на достатній час для належної роботи. Наприклад, ви можете змочити кухонний рулон або туалетний папір засобом для видалення накипу. Покладіть папір на шкалу сечі та залиште розчин діяти на ніч. Наступного дня змийте унітаз водою і почистіть щіткою. При необхідності можна повторити процедуру кілька разів.
Повсякденні засоби для усунення накипу
Ви можете придбати в магазині спеціальні засоби для видалення накипу, але деякі повсякденні побутові засоби також дуже ефективні. Порівняно з хімічними очисниками вони зазвичай менш шкідливі для здоров’я та навколишнього середовища. Багато з них також є основними предметами в більшості будинків.
Соляна кислота
Соляна кислота швидко й ефективно може очистити унітаз від сечового нальоту. Однак він дуже агресивний і може пошкодити поверхню керамічної чаші, що зробить її більш вразливою до появи плям у майбутньому. Корозійна кислота також може бути шкідливою для очей, шкіри та дихальних шляхів. Незважаючи на чудову ефективність очищення, соляна кислота не рекомендується.
Розпушувач
Щоденний розпушувач містить натрон. Посипте плями вмістом двох-трьох маленьких пачок розпушувача. Залиште натрон діяти на годину. За потреби видаліть залишки за допомогою туалетної щітки. Розпушувач – це ефективний і екологічно чистий спосіб усунення накипу в сечі.
Лимонна кислота
Лимонна кислота є хорошою і більш щадною альтернативою оцтовій кислоті. Він добрий до поверхонь і дуже ефективний проти дрібного накипу сечі. Недолік: лимонної кислоти іноді недостатньо для боротьби зі стійкими плямами.
Вкладиші для посудомийної машини
Якщо у вас є посудомийна машина, ви можете помістити дві вкладки для посудомийної машини в унітаз і залишити їх працювати на кілька годин. Потім протріть унітаз, видаліть залишки туалетною щіткою та промийте чистою водою. Недолік: у звичайних посудомийних машинах використовуються фосфати, які можуть бути шкідливими для навколишнього середовища. Екологічно чисті таблетки для посудомийних машин використовують солі (соду), білкові сполуки та рослинні ПАР. Однак вони довше працюють.
Оцтова кислота
Увечері вилийте половину пляшки оцтової есенції в унітаз і залиште діяти на ніч. Наступного ранку ви зможете легко очистити унітаз від сечового нальоту. Ви також можете використовувати цей метод для видалення накипу сечі в туалетній трубі. Оцтова кислота є більш екологічно чистою, ніж інші миючі засоби, але її також слід використовувати з обережністю.
Джерело: villeroy-boch
Читайте також:
Як почистити унітаз «органічним» способом: відкрийте для себе натуральну альтернативу
Як очистити унітаз від плям: кілька простих кроків