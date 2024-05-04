Очистить унитаз от мочевого налета это не самая простая задача, ведь налет может крепко держаться и не подвергаться вашему воздействию. Однако с этой проблемой все же можно справиться.
Чем дольше налет мочи остается в унитазе, тем труднее его удалить: он образует слои и становится все крепче Если вы приобретаете старый дом, вы можете обнаружить большой налет мочи в ванной комнате. Чтобы очистить унитаз от мочевого налета, вам понадобятся чистящие кислотные средства. Продукт следует оставить на достаточное время для надлежащей работы. К примеру, вы можете смочить кухонный рулон или туалетную бумагу средством для удаления накипи. Уложите бумагу на шкалу мочи и оставьте раствор действовать на ночь. На следующий день смойте унитаз водой и почистите щеткой. При необходимости можно повторить процедуру несколько раз.
Повседневные средства для устранения накипи
Вы можете приобрести в магазине специальные средства для удаления накипи, но некоторые обычные бытовые средства также очень эффективны. В сравнении с химическими очистителями они обычно менее вредны для здоровья и окружающей среды. Многие также являются основными предметами в большинстве домов.
Соляная кислота
Соляная кислота может быстро и эффективно очистить унитаз от мочевого налета. Однако он очень агрессивен и может повредить поверхность керамической чаши , что сделает ее более уязвимой к появлению пятен в будущем. Коррозионная кислота также может быть вредна для глаз, кожи и дыхательных путей. Несмотря на отличную эффективность очистки, соляная кислота не рекомендуется.
Разрыхлитель
Ежедневный разрыхлитель содержит натрон. Посыпьте пятна содержимым двух-трех маленьких пачек разрыхлителя. Оставьте натрон действовать в час. При необходимости удалите остатки с помощью туалетной щетки. Разрыхлитель – это эффективный и экологически чистый способ устранения накипи в моче.
Лимонная кислота
Лимонная кислота является хорошей и более щадящей альтернативой уксусной кислоте. Он добр к поверхностям и очень эффективен против мелкой накипи мочи. Недостаток: лимонной кислоты иногда недостаточно для борьбы с устойчивыми пятнами.
Вкладыши для посудомоечной машины
Если у вас есть посудомоечная машина, вы можете поместить две вкладки посудомоечной машины в унитаз и оставить их работать на несколько часов. Затем протрите унитаз, удалите остатки туалетной щеткой и промойте чистой водой. Недостаток: в обычных посудомоечных машинах используются фосфаты, которые могут быть вредны для окружающей среды. Экологически чистые таблетки для посудомоечных машин используют соли (соду), белковые соединения и растительные ПАВ. Однако они дольше работают.
Уксусная кислота
Вечером вылейте половину бутылки уксусной эссенции в унитаз и оставьте действовать на ночь. На следующее утро вы сможете легко очистить унитаз от мочевого налета. Вы можете использовать этот метод для удаления накипи мочи в туалетной трубе. Уксусная кислота более экологически чистой, чем другие моющие средства, но ее также следует использовать с осторожностью.
Источник: villeroy-boch
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