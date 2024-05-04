Повседневные средства для устранения накипи

Вы можете приобрести в магазине специальные средства для удаления накипи, но некоторые обычные бытовые средства также очень эффективны. В сравнении с химическими очистителями они обычно менее вредны для здоровья и окружающей среды. Многие также являются основными предметами в большинстве домов.

Соляная кислота

Соляная кислота может быстро и эффективно очистить унитаз от мочевого налета. Однако он очень агрессивен и может повредить поверхность керамической чаши , что сделает ее более уязвимой к появлению пятен в будущем. Коррозионная кислота также может быть вредна для глаз, кожи и дыхательных путей. Несмотря на отличную эффективность очистки, соляная кислота не рекомендуется.

Разрыхлитель

Ежедневный разрыхлитель содержит натрон. Посыпьте пятна содержимым двух-трех маленьких пачек разрыхлителя. Оставьте натрон действовать в час. При необходимости удалите остатки с помощью туалетной щетки. Разрыхлитель – это эффективный и экологически чистый способ устранения накипи в моче.