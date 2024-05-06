Українцям розповіли, за яку ціну в українських магазинах зараз можна купити банани, яблука та лимони.

Лимони та яблука стали особливо дорогими, і в деяких магазинах ціни піднеслися майже до 100 гривень за кілограм. Дані моніторингу на порталі "Мінфін" вказують, наскільки дорого обійдуться банани, яблука та лимони у супермаркетах.

Ціновий шок на ходові фрукти зменшує бажання їх купувати. Наприклад, у великих торгових мережах помітно збільшилися ціни на яблука та лимони, хоча банани трохи подешевшали, проте цінування не дає відчутного полегшення для гаманця.

Середня ціна на банани у супермаркетах становить 66,80 гривні за кілограм, знижуючись на 1,5 гривні порівняно з минулим місяцем. Але в деяких магазинах ціна піднімається майже до 70 гривень за кілограм.

Українців придбання яблук тепер обійдеться майже на 6 гривень дорожче, з середньою ціною 26,44 гривні за кілограм. Наприклад, яблука "Айдаред" подорожчали з 23,96 до 27,80 гривні за кілограм.

Ціни на лимони різко підскочили, з середніх 56,94 гривні за кілограм минулого місяця до 75,70 гривні наразі. В окремих магазинах ціна може сягати навіть 100 гривень за кілограм.

Раніше Politeka також писала про те, що українцям можуть виплатити грошову допомогу. Виплата передбачена для чотирьох категорій осіб і отримати її можна, звернувшись до відповідної установи.

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