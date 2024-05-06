Украинцам рассказали, по какой цене в украинских магазинах сейчас можно купить бананы, яблоки и лимоны.

Лимоны и яблоки стали особенно дорогими, и в некоторых магазинах цены выросли почти до 100 гривен за килограмм. Данные мониторинга на портале Минфин указывают, насколько дорого обойдутся бананы, яблоки и лимоны в супермаркетах.

Ценовой шок на ходовые фрукты уменьшает желание покупать их. К примеру, в крупных торговых сетях заметно увеличились цены на яблоки и лимоны, хотя бананы немного подешевели, однако ценование не дает ощутимого облегчения для кошелька.

Средняя цена на бананы в супермаркетах составляет 66,80 гривны за килограмм, снижаясь на 1,5 гривны по сравнению с прошлым месяцем. Но в некоторых магазинах цена поднимается до 70 гривен за килограмм.

Украинцев приобретение яблок теперь обойдется почти в 6 гривен дороже, со средней ценой 26,44 гривны за килограмм. К примеру, яблоки "Айдаред" подорожали с 23,96 до 27,80 гривны за килограмм.

Цены на лимоны резко подскочили, со средних 56,94 гривны за килограмм в прошлом месяце до 75,70 гривны. В отдельных магазинах цена может достигать даже 100 гривен за килограмм.

Ранее Politeka также писала о том, что украинцам могут выплатить пособие. Выплата предусмотрена для четырех категорий лиц и получить ее можно, обратившись в соответствующее учреждение.

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