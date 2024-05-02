Українців попередили про нову небезпеку, яка на них чатує на них в ці дні – офіційна заява і що сталося.

Людей попереджають про пожежну небезпеку, пише Politeka.net з посиланням на КМВА.

Згідно з даними Укргідрометцентру, у п’ятницю, 3-го травня в Києві переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

«Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», - йдетсья у терміновому попередженні.

Отже, протягом пожежонебезпечного періоду діє низка заборон. А саме, не можна розводити багаття у лісі та лісопосадках, заїжджати автомобілем до лісу, палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки.

Крім того, забороняється залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я, створювати смітники та спалювати відходи.

Також українців закликають у випадках, якщо помічене займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонувати за номером «101».

«Лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків», - йдеться у терміновій заяві КМВА.

Зазначимо, що квітень цього року у Києві був теплішим, ніж у попередні роки.

Так, з 1 по 11 квітня було зафіксовано 13 погодних рекордів. Цей квітень став третім найтеплішим у рейтингу спостережень за 144 роки. Зокрема, середньомісячна температура повітря квітня в Києві склала 12,8°С, що вище за кліматичну норму на 2,8°С.

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