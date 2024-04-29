Згідно з гороскопом на тиждень з 29 квітня по 5 травня, найближче майбутнє буде активним, енергійним, емоційно насиченим та разом із цим небезпечним.

Представників всіх знаків Зодіаку на цьому тижні з 29 квітня по 5 травня закликають уникати місць скупчення людей, пише Politeka.net.

«Жінкам потрібно не провокувати ревнивих та уникати агресивних чоловіків», - попередила астрологиня і авторка каналу «Scorpio».

За словами експертки з астрологічних прогнозів, цього тижня, з 29 квітня по 5 травня, Марс та Венера переходять у свої обителі, де вони знаходяться в сильному та сприятливому для себе становищі.

Гороскоп на тиждень з 29 квітня по 5 травня.

Тож це час підвищеної активності як жінок так і чоловіків.Венера переходить у Телець, тож жінки значно зміцнять свої позиції, зазначила австрологиня.

«Проте Венера відразу утворить квадрат до Плутона, що не лише підвищить пристрасність та емоційну напругу, але і створить певну небезпеку для жінок. Марс перейде у Овен і теж буде аспектувати Плутон», - розповіла експерт.

І небезпеки чатують на представників різних знаків Зодіаку вже у понеділок, 29 квітня.

«Сьогодні Венера переходить у Телець - фокус на матеріальних потребах, прагнення до спокою комфорту та чуттєвих задоволень. Хороша концентрація на серйозній роботі та справах. Може надійти несподівана допомога та підтримка, проте будьте обережні на дорозі та уважні з документами, так як Марс усе ще в з'єднанні з Нептуном», - попередила астрологиня.

За словами експерта, можуть нагадати про себе невирішені питання з минулого.

«Бережіть здоров'я, оскільки ризики отруєнння, алергії чи інфекційного захворювання залишаються високими», - також попередила астролог.

Гороскоп на тиждень з 29 квітня по 5 травня.

У вівторок, 30 квітня, Марс переходить у Овен. А це, за словами експерта, приплив енергії, рішучість, активний рух вперед та реалізація цілей, сприятливо для занять спортом та будь-якої фізичної активності. Справи найкраще вирішувати у першій половині дня.

«Під вечір з'явиться схильність до ревнощів та вередувань. У стосунках між чоловіками та жінками зросте напруга та будуть вирувати пристрасті. Не тисніть на партнера, якщо не хочете розірвати стосунки та позбавити себе сил. Спрямуйте енергію у фізичну працю, контролюйте емоції та бажання», - радить експерт.

Середа, 1 травня, стане днем ревнощів, заздрощів, напроги у стосунках, підвищеної агресивності.

«Венера квадрат Плутон… День сильних плутоніанських енергій, де, з одного боку, зростає наполегливість, емоційність, пристрасність, енергійність, а з іншого - агресивність, напруга, схильність до маніпуляцій, у когось на поверхню вийдуть приховані страхи та фобії, комусь буде складно контролювати свої бажання. Жінкам потрібно бути особливо обачними, уникати місць скупчення людей та конфліктів з чоловіками», - поділилася порадою астролог.

Однак цей день сприятливий для інтелектуальної діяльності і творчтості, навчання, зустрічей з друзями.

А от наступного дня, 2 травня, плани можут несподівано зриватись, вируватимуть підвищена знервованість, аварійність та амбіційність.

«Зростають ризики ракетних обстрілів», - попередила експертка.

А от для інтелектуальної діяльності цей день буде сприятливим.

Творчим може стати 3 травня, «хоча настрій буде не надто оптимістичний».

Четвертого травня астрологиня радить остерігайтись обманів та отруєнь, бути обережними з вживанням напоїв, особливо алкоголю.

«Присвятіть цей день собі та своїм близьким, відійдіть від повсякденної метушні, добре відвідати храм, молитися», - радить експертка.

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«Будь-яка фізична діяльність, спортивні заняття та ігри принесуть задоволення та зарядять позитивом. Можливі події з кармічним підґрунтям. Уникайте поспішності», - розповіла авторка каналу «Scorpio».

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