Согласно гороскопу на неделю с 29 апреля по 5 мая, ближайшее будущее будет активным, энергичным, эмоционально насыщенным и вместе с тем опасным.

Представители всех знаков Зодиака на этой неделе с 29 апреля по 5 мая призывают избегать мест скопления людей, пишет Politeka.net.

«Женщинам нужно не провоцировать ревнивых и избегать агрессивных мужчин», – предупредила астролог и автор канала «Scorpio».

По словам эксперта по астрологическим прогнозам, на этой неделе, с 29 апреля по 5 мая, Марс и Венера переходят в свои обители, где они находятся в сильном и благоприятном для себя положении.

Гороскоп в неделю с 29 апреля по 5 мая.

Это время повышенной активности как женщин так и мужчин. Венера переходит в Телец, поэтому женщины значительно укрепят свои позиции, отметила австролог.

«Впрочем, Венера сразу образует квадрат к Плутону, что не только повысит страстность и эмоциональное напряжение, но и создаст определенную опасность для женщин. Марс перейдет в Овен и тоже будет аспектировать Плутон», – рассказала эксперт.

И опасности подстерегают представителей разных знаков Зодиака уже в понедельник, 29 апреля.

«Сегодня Венера переходит в Телец – фокус на материальных потребностях, стремление к спокойствию комфорта и чувственным удовольствиям. Хорошая концентрация в серьезной работе и делах. Может поступить неожиданная помощь и поддержка, но будьте осторожны на дороге и внимательны с документами, так как Марс все еще в соединении с Нептуном», - предупредила астролог.

По словам эксперта, могут напомнить о себе нерешенные вопросы из прошлого.

«Берегите здоровье, поскольку риски отравления, аллергии или инфекционного заболевания остаются высокими», – также предупредила астролог.

Гороскоп в неделю с 29 апреля по 5 мая.

Во вторник, 30 апреля, Марс переходит в Овен. А это, по словам эксперта, приток энергии, решительность, активное движение вперед и реализация целей, благоприятно для занятий спортом и физической активности. Дела лучше всего решать в первой половине дня.

«Под вечер появится склонность к ревности и капризам. В отношениях между мужчинами и женщинами возрастет напряжение и будут бурлить страсти. Не давите на партнера, если не хотите разорвать отношения и лишить себя сил. Направьте энергию в физический труд, контролируйте эмоции и желания», - советует эксперт.

Среда, 1 мая, станет днем ​​ревности, зависти, напряженности в отношениях, повышенной агрессивности.

«Венера квадрат Плутон… День сильных плутонианских энергий, где, с одной стороны, растет настойчивость, эмоциональность, страстность, энергичность, а с другой - агрессивность, напряжение, склонность к манипуляциям, у кого-то на поверхность выйдут скрытые страхи и фобии контролировать свои желания. Женщинам нужно быть особенно осмотрительными, избегать мест скопления людей и конфликтов с мужчинами», – поделилась советом астролог.

Однако этот день благоприятен для интеллектуальной деятельности и творчества, обучения, встреч с друзьями.

А вот на следующий день, 2 мая, планы могут неожиданно срываться, будут бурлить повышенная нервозность, аварийность и амбициозность.

"Растут риски ракетных обстрелов", - предупредила экспертка.

А вот для интеллектуальной деятельности этот день будет благоприятным.

Творческим может стать 3 мая, «хотя настроение будет не слишком оптимистичным».

Четвертого мая астролог советует остерегаться обманов и отравлений, быть осторожными с употреблением напитков, особенно алкоголя.

«Посвятите этот день себе и своим близким, отойдите от повседневной суеты, хорошо посетить храм, молиться», – советует эксперт.

На Пасху, 5 мая, астролог советует посвятить день активности.

«Любая физическая деятельность, спортивные занятия и игры доставят удовольствие и зарядят позитивом. Возможны события с кармической основой. Избегайте поспешности», - рассказала автор канала «Scorpio».

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