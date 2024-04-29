Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 29 квітня із передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Щоденне читання Таро по одній карті та гороскоп для всіх знаків зодіаку на 29 квітня, сезон Тельця справді став переконливим нагадуванням про те, що іноді дотримуватися правил не так уже й погано.

Правильні вчинки можуть уберегти ситуацію від збою, але трапляються випадки, коли правила дійсно потрібно кинути виклик і, можливо, змінити, а не порушувати.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 29 квітня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлов

Подивіться в обличчя своїм страхам, Овен. Ви знаєте, що означає часом боятися і невпевнено. Але ось ти тут.

Ви зайшли так далеко. Ви продовжуватимете зростати і просуватися вперед у важкі часи, навіть якщо думаєте, що цей момент вас згубить.

Вам не треба боятися, що вам не пощастить. Ви робите це, коли вам потрібно.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернута.

Телець, ви грошовий знак, і навіть найбагатші люди іноді стикаються з фінансовими проблемами.

Отже, ви потрапили в період, коли дохід не такий стабільний і такий великий, як хотілося б.

Ви знайдете спосіб звести кінці до кінця. Ти такий винахідливий.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Двійка Жезлов, перевернута.

Близнюки проблема в тому, що у вас є багато речей, які вас цікавлять, тому вибрати щось одне непросто.

Ви можете відчути, що чогось не вистачає, коли вам потрібно зробити лише одну справу.

Втішіть себе нагадуванням про те, що це лише на мить. Зрештою, ви знову зможете повернутися до свого цікавого "я".

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Верховна Жриця, перевернута.

Ти відчуваєш це нутром, Раку. Ви знаєте, хтось не на 100 відсотків з вами.

Вам не потрібно питати, чи кажуть вони правду. Ви вже знаєте, що їхня чесність може бути не такою реальною, як вони стверджують.

Тому не повністю довіряйте ситуації, якщо ви не впевнені. Слухайте своє серце і будьте напоготові, якщо потрібно.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: П'ятірка Меч, перевернута.

Лев, справи були непростими, але тепер ти готовий зробити лимонад із лимонів.

Ви не збиралися досягати такої низької точки у своєму житті, але щось сталося.

Ви отримуєте максимальну користь із негативної ситуації, вивчаючи уроки, які Всесвіт намагається вам подати. Ваше життя скоро перевернеться.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Король пентаклів

У вас є цілі та план. Ви зараз амбітні, Діво. Отже, ваш час цінний, як і ваші ресурси та енергія.

Ваші друзі можуть бути засмучені або розчаровані тим, що ви не можете проводити з ними стільки часу зараз. Але вони знають, наскільки це важливо для вас. Коли це буде зроблено, вони святкуватимуть ваш успіх і щастя.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Сімка Жезлів

Бути хоробрим. У вас багато переконань у цій галузі життя. Те, що ви бачите і як ви можете відстоювати цю конкретну справу, робить вас ідеальним союзником, який допомагає іншим.

Ви знаєте, як важливо бути справедливим і зберігати холоднокровність. Можливо, ви не завжди відчуваєте, що підходить для цієї ролі, але це так.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Десятка Кубків, перевернута.

Отже, ви прорахувалися скільки часу це займе, і тепер шкодуєте, що не усвідомили цього відразу. Ви не можете вийти з цієї ситуації назад, торгуючи врозріз.

І варто подумати про гроші, які ви втрачаєте зараз, коли проект розширюється.

Візьміть уроки та поставте на них ціну. Вони безцінні, перетворюючи те, через що ви проходите, на безцінний урок.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Король Кубків, перевернута.

Ти ніколи не був створений для мовчання, Стрілець. Ви тримаєте всередині багато своїх думок та почуттів, і це на вас не схоже.

Це може змусити вас відчувати себе сумно та пригнічено, тому що ви не можете висловити свою думку. Це ризик, який вам доведеться прийняти, але чи дійсно ви хочете сховати свої почуття усередині?

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернута.

Це вже був довгий тиждень і ще тиждень залишився до кінця. Ти втомився, Козеріг, і не на тебе так легко здаватися.

Ви можете спробувати довести справу до кінця і записатися на всі зустрічі, але іноді вам просто потрібно поважати своє тіло, коли воно говорить достатньо, і вам потрібно діяти повільно та заспокоїтися.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: пара пентаклів, перевернута.

Чи існують абсолюти? Водолію, ти можеш заперечувати те, у що вірять інші, і те, що ти думаєш. Ви можете побачити світ через нову лінзу.

Можливо, у минулому реальність не була для вас такою очевидною, але ви починаєте бачити речі такими, якими вони є.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Шістка Жезлов

Радуйтеся своїм вкладом. Ви зберегли свою віру і впевненість, навіть коли думали, що не такі сильні.

Тепер подивіться, де ви знаходитесь. Ви зайшли так далеко. настав час відсвяткувати це прекрасне життя. ви створили, і найприємніше те, що ситуація тільки покращуватиметься.

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