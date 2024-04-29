Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 29 апреля с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков зодиака на 29 апреля, сезон Тельца действительно стал убедительным напоминанием о том, что иногда следовать правилам не так уж и плохо.

Правильные поступки могут уберечь ситуацию от сбоя, но бывают случаи, когда правила действительно нужно бросить вызов и, возможно, изменить, а не нарушать.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 29 апреля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Девятка Жезлов

Взгляните в лицо своим страхам, Овен. Вы знаете, что значит временами бояться и неуверенно. Но вот ты здесь.

Вы зашли так далеко. Вы будете продолжать расти и продвигаться вперед в трудные времена, даже если думаете, что этот момент вас сгубит.

Вам не нужно бояться, что вам не повезет. Вы делаете это, когда вам нужно.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутая.

Телец, вы денежный знак, и даже самые богатые люди время от времени сталкиваются с финансовыми проблемами.

Итак, вы попали в период, когда доход не такой стабильный и не такой большой, как хотелось бы.

Вы найдете способ свести концы с концами. Ты такой изобретательный.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Двойка Жезлов, перевернутая.

Близнецы, проблема в том, что у вас есть много вещей, которые вас интересуют, поэтому выбрать что-то одно непросто.

Вы можете почувствовать, что чего-то не хватает, когда вам нужно сделать сейчас только одно дело.

Утешите себя напоминанием о том, что это всего лишь на мгновение. В конце концов, вы снова сможете вернуться к своему любопытному «я».

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая.

Ты чувствуешь это нутром, Рак. Вы знаете, что кто-то не на 100 процентов с вами.

Вам не нужно спрашивать, говорят ли они правду. Вы уже знаете, что их честность может быть не такой реальной, как они утверждают.

Поэтому не полностью доверяйте ситуации, если вы не уверены. Слушайте свое сердце и будьте начеку, если нужно.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Пятерка Мечей, перевернутая.

Лев, дела были непростыми, но теперь ты готов сделать лимонад из лимонов.

Вы не собирались достигать такой низкой точки в своей жизни, но что-то произошло.

Вы извлекаете максимальную пользу из негативной ситуации, изучая уроки, которые Вселенная пытается вам преподать. Ваша жизнь скоро перевернется.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Король Пентаклей

У вас есть цели, а также план. Вы сейчас амбициозны, Дева. Итак, ваше время ценно, как и ваши ресурсы и энергия.

Ваши друзья могут быть расстроены или разочарованы тем, что вы не можете проводить с ними столько времени прямо сейчас. Но они знают, насколько это важно для вас. Когда это будет сделано, они будут праздновать ваш успех и счастье.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Семерка Жезлов

Быть храбрым. У вас много убеждений в этой области жизни. То, что вы видите и как вы можете отстаивать это конкретное дело, делает вас идеальным союзником, помогающим другим.

Вы знаете, как важно быть справедливым и сохранять хладнокровие. Возможно, вы не всегда чувствуете, что подходите для этой роли, но это так.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Десятка Кубков, перевернутая.

Итак, вы просчитались, сколько времени это займет, и теперь сожалеете, что не осознали этого сразу. Вы не можете выйти из этой ситуации обратно, торгуя вразнос.

И стоит подумать о деньгах, которые вы теряете сейчас, когда проект расширяется.

Возьмите уроки и поставьте на них цену. Они бесценны, превращая то, через что вы проходите, в бесценный урок.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Король Кубков, перевернутая.

Ты никогда не был создан для молчания, Стрелец. Вы держите внутри много своих мыслей и чувств, и это на вас не похоже.

Это может заставить вас чувствовать себя грустно и подавленно, потому что вы не можете высказать свое мнение. Это риск, который вам придется принять, но действительно ли вы хотите спрятать свои чувства внутри?

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернутая.

Это уже была долгая неделя, и еще неделя осталась до конца. Ты устал, Козерог, и не на тебя так легко сдаваться.

Вы можете попытаться довести дело до конца и записаться на все встречи, но иногда вам просто нужно уважать свое тело, когда оно говорит достаточно, и вам нужно действовать медленно и успокоиться.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Двойка Пентаклей, перевернутая.

Существуют ли абсолюты? Водолей, ты можешь оспаривать то, во что верят другие, и то, что думаешь ты. Вы можете увидеть мир через новую линзу.

Возможно, в прошлом реальность не была для вас такой очевидной, но вы начинаете видеть вещи такими, какие они есть.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Шестерка Жезлов

Радуйтесь своему вкладу. Вы сохранили свою веру и уверенность, даже когда думали, что не так уж сильны.

Теперь посмотрите, где вы находитесь. Вы зашли так далеко. пришло время отпраздновать эту прекрасную жизнь. вы создали, и самое приятное то, что ситуация будет только улучшаться.

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