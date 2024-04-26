Если вы правильно поймете важный ингредиент любви с помощью астрологии, вы сможете в значительной степени гарантировать свободное от стресса время со своей второй половинкой, не находясь постоянно в ссоре друг с другом.

Итак, лучшая эмоциональная совместимость для каждого знака зодиака:

Овен и Стрелец

Упрямый, амбициозный и предприимчивый человек , который никогда не позволяет людям и их мнениям сбить их с пути.

А для Овна эмоции — не океан. Это огненный шар волнения и веселья. Что делает Стрельца идеальным для этого Овна.

Стрелец — вечное дикое дитя зодиака, которое идет туда, куда его ведет настроение, и на своем пути заводит десятки друзей.

Они расслаблены и непринуждены , но невероятно страстны. А эмоции для Стрельца — это то, что нужно чувствовать всем сердцем.

Когда эти два знака зодиака встречаются вместе, летят искры. Они просто понимают друг друга! И это скорее веселые времена, чем нет.

На самом деле, учитывая их темперамент, они даже не могут долго злиться друг на друга. Оба быстро прощают и идут дальше.

Телец и Рак

Эмоции для Тельца подобны хорошему вину: им нужно наслаждаться и наслаждаться, но никогда не допускать, чтобы они превратились в неудобство или неприятный привкус во рту.

Тельцы щедро тратят свое время, энергию и ресурсы и любят осыпать своего партнера лучшим из того, что у них есть. На самом деле, Телец может дать Льву серьезную конкуренцию, когда дело доходит до того, чтобы стать самым романтичным знаком зодиака .

Теперь смешайте это с Раком, знаком зодиака, который, кажется, не может освободиться от своей репутации чрезмерно эмоционального человека ( что не совсем верно ), и вы получите пару, которая действительно работает!

Почему? Потому что Рак чувствителен, обаятелен и эмоционально умен . Как только они впустят кого-то в свое сердце, пути назад уже не будет.

Оба этих знака зодиака ценят долголетие, эмоциональную совместимость (чтобы в доме был мир) и преданность делу. И именно поэтому они отлично подходят друг другу!

Близнецы и Весы

Эмоции бывают самых разных вкусов. А с Близнецами в некоторые дни вы испытываете детское удивление, которое раскрывает в вас лучшие качества, а в другие дни вы получаете сплетни всего города, передаваемые вам в самой интересной форме!

Весы, напротив, любят выражать свои эмоции более сбалансированным и зрелым способом. Но с Весами вы всегда знаете, что не за горами вечеринка, если говорите и делаете все правильные вещи. Они тоже не слишком разборчивы... пока не станут таковыми. Весы знают, как держать вас в напряжении наилучшим образом.

Когда Близнецы и Весы собираются вместе, они сливаются самым захватывающим образом: в некоторые дни это размытие выразительных рук и никогда не закрывающихся ртов, а в другие дни... ну, есть слишком много вещей, которые можно выразить и сделать, когда это необходимо. приходит к этой паре.

Лев и Водолей

Вы не ожидаете, что противоположные знаки будут наиболее совместимыми, когда дело касается эмоций.

Лев любит любить по-крупному. И ничтожный роман просто не подойдет этому великодушному королю/королеве зодиака.

Реплика: Водолей. Знак зодиака, который мечтает настолько масштабно и далеко, что заставляет людей чесать затылки, иногда неуверенно, находятся ли они в присутствии индивидуалиста-футуриста или сумасшедшего человека, который вообще не соприкасается с реальностью!

Как эти двое могут в конце концов не понравиться друг другу? Их эмоции и выражения иногда слишком сильны для других, но никогда для них.

Дева и Скорпион

Дева любит, когда в личной сфере все упорядочено, аккуратно и понятно. Их эмоции умеренны, пока это так.

Но как только дела немного выходят за рамки плана, на поверхность всплывает совсем другая их сторона.

Скорпион, напротив, с самого начала погружается глубоко. Они не стесняются того, насколько сильно они относятся к вещам и людям... но они не расскажут вам об этом, если вы не входите в их ближайшее окружение.

Сильные эмоции для Скорпиона почти как наркотик.

Когда Дева и Скорпион встречаются , происходит что-то странное. У них развивается взаимная одержимость друг другом.

Однако со временем одержимость немного утихает, и ее место занимает что-то более прочное и прочное.

Козерог и Рыбы

Эта пара подобна идеальному сочетанию земли и воды, но не в стереотипном астрологическом смысле.

Козерог не занимается эмоциями. Они мешают достижению своих целей. Кроме того, мир не одобряет непредсказуемую эмоциональность, чем выше вы поднимаетесь по лестнице успеха.

Рыбы другие. Они живут и дышат своими эмоциями, вкладывая свою душу в свое искусство, жизнь и все, что между ними.

Но причина, по которой эта пара просто работает, заключается в том, что ни Козерог, ни Рыбы не умеют выставлять себя напоказ возмутительным и привлекающим внимание образом, и оба могут уважать границы друг друга.

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