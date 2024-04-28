Хоча два знаки зодіаку переживають «смарагдовий рік» протягом 2024 року, це не означає, що решті 10 знаків зодіаку доведеться чекати своєї черги на успіх.

За словами професійного астролога, є кілька знаків зодіаку, які можуть зазнати більшого фінансового достатку цього року.

Два знаки зодіаку, які зазнають фінансового достатку до кінця 2024 року:

1. Овен. Якщо ви Сонце-Лев або висхідний Лев, ви можете очікувати на деяке поліпшення свого фінансового становища.

Не те щоб у Овна останнім часом справи йшли надто погано, оскільки Овен у будь-якому разі заповзятливий, тому ви ніколи не залишаєтеся осторонь надовго.

Керований Марсом Овен зазвичай має енергію, цілеспрямованість та інтуїтивну здатність знати, коли щось зробити.

Мало що лякає Овна чи відштовхує його. Насправді, більшу частину часу можна навіть вважати безстрашним.

2. Лев. Сонця у Леві та схід Лева можуть розраховувати на фінансове покращення цього року.

Юпітер, планета удачі, до кінця травня знаходиться у транзиті вашого 10-го будинку кар'єри. Коли Юпітер проходить через 10-й будинок, ми зазвичай бачимо кар'єрне зростання, прибуток та нові можливості.

Зараз саме час ризикнути та приділити більше уваги своїй кар'єрі. Інакше кажучи, цієї весни куйте залізо, поки гаряче, оскільки така можливість не повернеться у найближчі 12 років.

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