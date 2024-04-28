По словам профессионального астролога, есть несколько знаков зодиака, которые могут испытать большее финансовое изобилие в этом году.
Два знака зодиака, испытывающих финансовое изобилие до конца 2024 года:
1. Овен. Если вы Солнце-Лев или восходящий Лев, вы можете ожидать некоторого улучшения своего финансового положения.
Не то чтобы у Овна в последнее время дела шли слишком плохо, поскольку Овен в любом случае предприимчив, поэтому вы никогда не остаетесь в стороне надолго.
Управляемый Марсом Овен обычно обладает энергией, целеустремленностью и интуитивной способностью знать, когда что-то предпринять.
Мало что пугает Овна или отталкивает его. На самом деле, большую часть времени вас можно даже считать бесстрашным.
2. Лев. Солнца во Льве и восход Льва могут рассчитывать на финансовое улучшение в этом году.
Юпитер, планета удачи, до конца мая находится в транзите вашего 10-го дома карьеры. Когда Юпитер проходит через 10-й дом, мы обычно видим карьерный рост, прибыль и новые возможности.
Сейчас самое время рискнуть и уделить больше внимания своей карьере. Другими словами, этой весной куйте железо, пока горячо, поскольку такая возможность не вернется в ближайшие 12 лет.
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