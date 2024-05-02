Украинцев предупредили о новой опасности, которая подстерегает их в эти дни – официальное заявление и что произошло.

Люди предупреждают о пожарной опасности, пишет Politeka.net со ссылкой на КГВА.

Согласно данным Укргидрометцентра, в пятницу, 3 мая в Киеве будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

«Погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)», - говорится в срочном предупреждении.

Итак, в течение пожароопасного периода действует ряд запретов. А именно, нельзя разводить костры в лесу и лесопосадках, заезжать автомобилем в лес, курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки.

Кроме того, запрещается оставлять в лесу пропитанное бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь, создавать свалки и сжигать отходы.

Также украинцев призывают в случаях, когда замечено возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звонить по телефону «101».

«Только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности предостережит трагические последствия и материальный ущерб», - говорится в срочном заявлении КМВА.

Отметим, что апрель этого года в Киеве был более теплым, чем в предыдущие годы.

Так, с 1 по 11 апреля было зафиксировано 13 погодных рекордов. Этот апрель стал третьим самым теплым в рейтинге наблюдений за 144 года. В частности, среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 12,8°С, что выше климатической нормы на 2,8°С.

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