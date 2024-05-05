Близько 70% користувачів смартфонів мають телефони Android, деякі з них стикаються із проблемами у додатках на своїх гаджетах, які можуть сильно дратувати.

Хіба це не бісить, коли ваша улюблена гра на телефоні Android постійно вилітає чи програма для соціальних мереж не працює так, як має?

Існують різні причини збою програм на телефонах Android. Наприклад, проблеми із програмним забезпеченням, підключенням і навіть із вірусами.

Давайте заглибимося в наведені нижче поради, щоб ваші програми на Android заробили в найкоротший термін.

Перевірте підключення до Інтернету.

Більшість програм використовують Wi-Fi для правильної роботи та оновлення Android. Якщо у вас є нестабільне з'єднання, ці програми можуть не відповідати. Перевірте, чи правильно працює мережа, і переконайтеся, що пристрій Wi-Fi підключено до телефону Android.

Перезапустіть збійний додаток на Android.

Перезапуск програми на Android, яка продовжує давати збій, перевірить усі помилки в програмі та усуне їх. Відкрийте його знову і перевірте, чи програма почала працювати чи ні.

Перезавантажте телефон Android.

Це просте та просте рішення часто є найкращим засобом від більшості проблем. Перезавантаження телефону очищує кеш-пам'ять та зменшує навантаження на пристрій. Багато програм знову починають працювати після перезавантаження пристрою.

Перевірте програму на наявність оновлень Android.

Інша поширена причина збою програм на Android полягає в тому, що вони не оновлені до останньої версії. Багато розробників регулярно випускають оновлення додатків, щоб виправити помилки, що, як ми сподіваємося, має запобігти їх збою.

Останні новини України:

Як дізнатися, що прослуховується телефон: очевидні ознаки.

Чому телефон сильно нагрівається: прості поради, як виправити проблему.

Як пришвидшити роботу старого телефону: прості лайфхаки.