Зниклі сигнали мають властивість з'являтися і переривати життя в невідповідний момент, у дев'яти випадках з десяти між вашим мобільним телефоном і вежею стільникового зв'язку, що передає його сигнал, щось відбувається.

Ми всі звикли до телефонів і не можемо уявити своє життя без цього гаджета, ми користуємося Інтернетом, листуємося, граємо в ігри, використовуємо програми, фотографуємо та робимо багато речей за допомогою наших смартфонів.

Але що робити, коли телефон погано ловить мережу?

Видаліть програми, що заважають мобільному телефону. Ось що вам слід розуміти, як працюють мобільні телефони.

Якщо ви хочете, щоб ваш телефон постійно приймав сигнали від вежі стільникового зв'язку, було б корисно, якби він знаходився на одній лінії з вежею стільникового зв'язку з мінімальними перешкодами.

Якщо сигнали від вишок стільникового зв'язку повинні проходити через безліч перешкод, таких як стіни, шибки і т. д., вони можуть значно ослабнути на телефоні.

Не допускайте критичного заряду батареї телефону. Коли телефон намагається підключитися до найближчої вежі стільникового зв'язку, він споживає енергію акумулятора.

Коли в телефоні розряджається акумулятор, йому стає набагато складніше виявити сигнал, оскільки телефони запрограмовані на використання меншої кількості енергії для цього процесу, щоб максимально економити енергію. Це призводить до поганого прийому сигналу мобільного телефону.

Скористайтеся перевагами мережі Wi-Fi у телефоні . Ви можете використовувати дзвінки Wi-Fi на більшості моделей. Знайдіть «дзвінки по Wi-Fi» у «налаштуваннях» вашого телефону, щоб увімкнути його, або зателефонуйте виробнику, щоб дізнатися, як його ввімкнути.

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