В Уряді розповіли про те, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соціальних виплат для українців до кінця цього року.

Початком 2024 року в Україні була загроза невчасного фінансування пенсій та соціальних виплат у зв'язку з дефіцитом бюджетних коштів та невизначеністю у затвердженні допомоги від Сполучених Штатів. Уряд провів оцінку ризиків фінансування соціальної сфери до кінця року.

Цю інформацію надав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час телемарафону. Він відповів на питання щодо можливих затримок у виплаті пенсій у 2024 році, заявивши, що кошти на пенсії та соціальні виплати будуть в бюджеті у повному обсязі і громадянам буде виплачено відповідні суми. Шмигаль підтвердив готовність влади виконати свої зобов'язання перед громадянами щодо фінансування соціальної сфери.

Він також висловив впевненість у тому, що кошти на пенсійні та соціальні виплати будуть забезпечені не лише у 2024 році, а й у 2025 році.

"Ми впевнені, що цього року і, чесно кажучи, впевнені також наступного року, що ми точно забезпечимо фінансування всіх соціальних виплат. Усі пенсії, субсидії... Все, що держава має зробити, ми виконаємо вчасно і повністю. Американська допомога надає нам впевненість у 100% виконанні цих зобов'язань", - підкреслив Шмигаль.

Також він зазначив, що український бюджет залежить від різних джерел фінансування, зокрема, від зовнішньої фінансової допомоги.

У цьому році США мали затримки з голосуванням за пакет допомоги для України, але врешті-решт Конгрес виділив близько 61 мільярда доларів. Пряма бюджетна допомога від США становить 7,85 мільярда доларів і передбачається з обов'язком повернення.

За даними Міністерства фінансів, з початку повномасштабної війни Україна отримала від міжнародних партнерів 85,4 мільярда доларів для покриття витрат державного бюджету.

У 2024 році партнери перерахували 11,78 мільярда доларів, а за попередні роки - 73,57 мільярда доларів.

Левову частку коштів надають такі іноземні донори:

Європейський Союз - 6,48 мільярда доларів; Японія - 2,13 мільярда доларів; Канада - 1,47 мільярда доларів; МВФ - 0,88 мільярда доларів; Велика Британія - 0,52 мільярда доларів.

З урахуванням надходжень від розміщення ОВДП на внутрішньому ринку, на фінансування бюджету у 2024 році станом на кінець квітня було залучено 15,6 мільярда доларів.

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