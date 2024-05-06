В Правительстве рассказали о том, будут ли задержки в выплате пенсий и социальных выплат украинцам до конца этого года.

Началом 2024 г. в Украине была угроза несвоевременного финансирования пенсий и социальных выплат в связи с дефицитом бюджетных средств и неопределенностью в утверждении помощи от Соединенных Штатов. Правительство провело оценку рисков финансирования социальной сферы до конца года.

Эту информацию предоставил премьер-министр Денис Шмигаль во время телемарафона. Он ответил на вопрос о возможных задержках в выплате пенсий в 2024 году, заявив, что средства на пенсии и социальные выплаты будут в бюджете в полном объеме и гражданам будут выплачены соответствующие суммы. Шмигаль подтвердил готовность властей выполнить свои обязательства перед гражданами по финансированию социальной сферы.

Он также выразил уверенность, что средства на пенсионные и социальные выплаты будут обеспечены не только в 2024 году, но и в 2025 году.

"Мы уверены, что в этом году и, честно говоря, уверены также в следующем году, что мы обеспечим финансирование всех социальных выплат. Все пенсии, субсидии... Все, что государство должно сделать, мы выполним вовремя и полностью. Американская помощь оказывает нам уверенность в 100% исполнении этих обязательств", - подчеркнул Шмигаль.

Также он отметил, что украинский бюджет зависит от разных источников финансирования, в частности, от внешней финансовой помощи.

В этом году США получили задержки с голосованием за пакет помощи для Украины, но в конце концов Конгресс выделил около 61 миллиарда долларов. Прямая бюджетная помощь от США составляет 7,85 млрд долларов и предусматривается с обязанностью возврата.

По данным Министерства финансов, с начала полномасштабной войны Украина получила от международных партнеров 85,4 млрд долларов для покрытия расходов государственного бюджета.

В 2024 году партнеры перечислили 11,78 миллиарда долларов, а за предыдущие годы – 73,57 миллиарда долларов.

Львиную долю средств предоставляют следующие иностранные доноры:

Европейский Союз – 6,48 миллиарда долларов; Япония – 2,13 миллиарда долларов; Канада – 1,47 миллиарда долларов; МВФ – 0,88 миллиарда долларов; Великобритания – 0,52 миллиарда долларов.

С учетом поступлений от размещения ОВГЗ на внутреннем рынке, на финансирование бюджета в 2024 году на конец апреля было привлечено 15,6 миллиарда долларов.

Последние новости Украины:

Цена на газ: в "Нафтогазе" объявили, сколько нужно платить с 1 апреля

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить