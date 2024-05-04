ПриватБанк розпочав нову акцію, в рамках якої обіцяє виплачувати кешбеки до 5 тисяч гривень та перераховувати донати українським медзакладам за міжнародні перекази RIA. Загалом банк планує компенсувати щомісяця суми від 150 до 5 тисяч гривень.

Згідно з інформацією від фінустанови, учасники акції матимуть можливість отримати кешбек, якщо вони використають для отримання закордонних переказів систему RIA або картки Mastercard від ПриватБанку. Крім того, за кожен грошовий переказ учасники програми отримають можливість перерахувати 15 гривень на благодійну програму "Допомога шпиталям та медзакладам України".

Акція розпочалася 1 травня і триватиме до кінця липня 2024 року. Учасники, які отримають міжнародний грошовий переказ RIA на картки Mastercard банку на суму від 1,5 тисяч гривень та зроблять покупки на суму від 150 гривень, матимуть шанс отримати кешбек від 150 до 5 тисяч гривень за кожен переказ.

Кешбеки будуть розігруватися серед учасників щомісяця, і для участі в розіграші необхідна попередня реєстрація на спеціальній сторінці ПриватБанку.

ПриватБанк також наголошує, що грошові перекази RIA можна отримати миттєво на банківські рахунки та картки через Приват24, сервісний центр банку або через понад 19 тисяч банкоматів і терміналів самообслуговування. Надіслати грошовий переказ до України можна через 495 тисяч пунктів з будь-якої країни світу або мобільний додаток Ria у 25 країнах.

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