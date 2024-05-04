ПриватБанк начал новую акцию, в рамках которой обещает выплачивать кэшбеки до 5 тысяч гривен и перечислять донаты украинским медучреждениям за международные переводы RIA. В общей сложности банк планирует компенсировать ежемесячно суммы от 150 до 5 тысяч гривен.

Согласно информации от финучреждения, участники акции будут иметь возможность получить кэшбек, если они используют для получения зарубежных переводов систему RIA или карты Mastercard от ПриватБанка. Кроме того, за каждый денежный перевод участники программы получат возможность перечислить 15 гривен на благотворительную программу "Помощь госпиталям и медучреждениям Украины".

Акция началась 1 мая и продлится до конца июля 2024 года. Участники, которые получат международный денежный перевод RIA на карты Mastercard банка на сумму от 1,5 тысячи гривен и сделают покупки на сумму от 150 гривен, получат шанс получить кэшбек от 150 до 5 тысяч гривен за каждый перевод.

Кешбеки будут разыгрываться среди участников ежемесячно и для участия в розыгрыше необходима предварительная регистрация на специальной странице ПриватБанка.

ПриватБанк также отмечает, что денежные переводы RIA можно получить мгновенно на банковские счета и карты через Приват24, сервисный центр банка или через более 19 тысяч банкоматов и терминалов самообслуживания. Послать денежный перевод в Украину можно через 495 тысяч пунктов из любой страны мира или мобильное приложение Ria в 25 странах.

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